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🚨 BÍBLIA É FURTADA DE IGREJA E PADRE MANDA RECADO AO LADRÃO NO PARANÁ
Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem furtou uma Bíblia de dentro da Paróquia São José, no Centro de Rolândia.
Nas imagens, o suspeito entra na igreja, segue até a área do altar e se aproxima da cadeira utilizada pelo celebrante. Ele pega a Bíblia, folheia o livro e, em seguida, esconde o objeto dentro da roupa antes de deixar o local.
Após o furto, o padre Romão Martins comentou o episódio e afirmou que a situação não despertou ira ou ódio. O sacerdote fez um apelo para que o homem faça uso da Bíblia levada.
“Não desperta a nossa ira, nem o nosso ódio. Faça um bom proveito e se converta pela Palavra de Deus. Que tenha levado a Bíblia pelo desejo de ter a Palavra e de se alimentar desse pão sagrado”, afirmou o padre.
O sacerdote também lamentou que o furto tenha ocorrido dentro da igreja.
Até o momento, não há informações sobre a identificação do suspeito ou a recuperação da Bíblia.
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