Alunos retornam ao Colégio Estadual Ludovica Safraider após reconstrução histórica pós-tornado em Rio Bonito do Iguaçu

O retorno dos estudantes ao Colégio Estadual Ludovica Safraider marca um passo decisivo na recuperação da rotina escolar de Rio Bonito do Iguaçu após o desastre climático

O início do segundo semestre letivo de 2026 trouxe uma notícia emocionante para a comunidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Após oito meses de incertezas, 379 alunos voltaram a frequentar o Colégio Estadual Ludovica Safraider, unidade que precisou passar por uma reconstrução completa.

A escola foi uma das vítimas da força da natureza em novembro de 2025, quando um tornado devastou cerca de 90% do território do município. Desde então, a comunidade escolar enfrentou o desafio de manter o aprendizado em locais provisórios, como a Universidade Federal da Fronteira Sul e uma escola municipal rural.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seed-PR), o esforço conjunto garantiu que os estudantes não tivessem seus calendários escolares interrompidos durante o complexo processo de reestruturação física da unidade.

Adaptações para o retorno seguro dos alunos

Embora as obras não estejam 100% finalizadas, o primeiro bloco da escola foi liberado para uso imediato. A estratégia permitiu que os estudantes voltassem a ter aulas no centro da cidade, eliminando a necessidade de longos deslocamentos para as áreas rurais.

Para viabilizar o retorno, a instituição organizou seis salas de aula fixas e adaptou outros espaços, como a biblioteca e o laboratório de informática, para acomodar turmas temporariamente. A cozinha e os banheiros também passaram por adequações para garantir segurança e conforto.

O cronograma das obras e o investimento estadual

O governo estadual mantém um cronograma rigoroso para concluir a reconstrução total do Colégio Estadual Ludovica Safraider. O contrato atual para os Blocos 1 e 2 soma mais de 3,3 milhões de reais e já apresenta quase metade da execução concluída.

Além disso, um segundo contrato focado na reconstrução da quadra coberta e na ampliação da infraestrutura administrativa está em andamento. O secretário Roni Miranda destacou que o retorno é um marco na superação da comunidade diante da tragédia climática.

O Paraná no corredor de tornados do mundo

A situação vivida em Rio Bonito do Iguaçu não é um caso isolado, já que o Paraná está em uma região propensa a esses fenômenos. O estado ocupa o segundo maior corredor de tornados do planeta, ficando atrás apenas das pradarias centrais dos Estados Unidos.

A professora Karin Linete Hornes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, explica que a combinação de massas de ar quente, frentes frias e a influência de ciclones cria o ambiente perfeito para a instabilidade atmosférica na região paranaense.

Perguntas frequentes sobre a reconstrução escolar

Quantos alunos voltaram ao Colégio Ludovica Safraider? Ao todo, 379 estudantes retomaram as atividades na unidade reconstruída.

Onde os alunos estudaram durante o período de obras? Eles foram atendidos inicialmente na Universidade Federal da Fronteira Sul e, posteriormente, na Escola Municipal Irmã Dulce.

As obras na escola já foram totalmente concluídas? Ainda não. O primeiro bloco foi liberado para uso, mas as frentes de trabalho continuam no Bloco 2 e na reconstrução da quadra coberta.

Por que o Paraná tem tantos tornados? O estado está em um corredor natural de tornados, com condições climáticas específicas que favorecem o encontro de massas de ar e a formação de tempestades severas.

Qual o valor investido na recuperação da escola? Os contratos de recuperação somam mais de 3,7 milhões de reais, envolvendo reconstrução, projetos e ampliações estruturais.