Guarda Municipal recupera Fiat Mobi furtado horas após o crime em Cascavel

A Guarda Municipal recuperou, na manhã desta segunda-feira (27), um veículo Fiat Mobi branco que havia sido furtado durante a madrugada em Cascavel. O automóvel foi localizado poucas horas após o registro do crime, durante patrulhamento preventivo realizado no bairro Neva.

De acordo com a corporação, a equipe encontrou o veículo estacionado sobre a calçada, na Rua Primeiro de Maio, nas proximidades do número 195. Durante a verificação, os agentes constataram que o carro estava trancado e não apresentava sinais aparentes de arrombamento.

Na sequência, os guardas municipais entraram em contato com o proprietário, que já havia registrado boletim de ocorrência pelo furto, ocorrido por volta das 3h30 da madrugada. O homem compareceu ao local levando a chave do veículo.

Com o apoio da equipe Norte da Guarda Municipal, o Fiat Mobi foi encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos de Cascavel, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária e o registro da recuperação do automóvel.

O veículo foi recuperado sem a constatação de outros ilícitos relacionados à ocorrência.