Amazon avança para criar rede de celular via satélite e desafiar a hegemonia da Starlink com nova infraestrutura global

A Amazon está expandindo seus planos ambiciosos no setor de tecnologia espacial, buscando autorização para operar uma rede de celular via satélite capaz de competir diretamente com a Starlink, de Elon Musk.

A promessa da empresa é levar conectividade móvel para qualquer lugar do planeta, garantindo que usuários permaneçam online mesmo quando estiverem fora da área de alcance das torres de celular tradicionais.

Essa tecnologia de celular via satélite é vista como o próximo grande passo para a comunicação global, eliminando as barreiras geográficas que ainda isolam diversas regiões ao redor do mundo.

Conforme informações divulgadas pela empresa sobre o projeto, a iniciativa visa transformar a forma como nos comunicamos em situações de emergência e em locais remotos.

A estratégia por trás da infraestrutura da Globalstar

Para viabilizar seu plano, a Amazon anunciou a compra da rede de satélites da Globalstar. Com esse movimento estratégico, a companhia assumiu contratos de serviços voltados para aparelhos da Apple, consolidando uma parceria tecnológica importante.

A nova constelação utilizará o espectro de radiofrequências da Globalstar. Segundo a Amazon, a ideia é colaborar com a Apple para aprimorar futuros serviços de celular via satélite, oferecendo uma conexão mais estável e rápida.

Inovação no processamento de sinais espaciais

Diferente de sistemas convencionais, os satélites da Amazon serão equipados para processar sinais diretamente na órbita terrestre antes de retransmiti-los. Isso deve resultar em um desempenho superior para o usuário final.

A empresa também destaca que a rede terá um papel crucial em missões de resgate, respostas rápidas a desastres naturais e no envio de mensagens de emergência em cenários críticos onde as redes terrestres falham.

Expansão massiva da constelação de satélites

A escala do projeto é impressionante, já que a nova constelação será quase duas vezes maior que o plano inicial da Amazon Leo, que previa cerca de 3.200 satélites. Até o início de julho, mais de 375 satélites já haviam sido lançados.

Enquanto a Starlink já opera em diversos países, como Estados Unidos e Japão, a Amazon prepara terreno para entrar nesse mercado competitivo assim que as regulamentações locais, como as da Anatel no Brasil, permitirem.

Perguntas Frequentes sobre o celular via satélite

1. Como o celular via satélite funciona na prática?

O aparelho se conecta diretamente a satélites em órbita baixa, permitindo chamadas e mensagens em locais sem cobertura de antenas terrestres.

2. Por que o serviço da Amazon ainda não funciona no Brasil?

O serviço ainda depende de regulamentação específica por parte da Anatel para ser oferecido legalmente em território nacional.

3. Qual a principal vantagem desta tecnologia em relação ao Wi-Fi?

A maior vantagem é a disponibilidade em áreas remotas, como oceanos, florestas ou montanhas, onde não existe infraestrutura física de cabos ou torres.

4. A Amazon vai substituir as operadoras tradicionais?

A proposta é atuar em parceria com operadoras e fabricantes, como a Apple, para expandir a cobertura onde as redes convencionais não chegam.

5. O serviço será seguro para situações de emergência?

Sim, o foco principal é garantir o envio de mensagens de emergência e coordenação em desastres, garantindo comunicação em momentos críticos.