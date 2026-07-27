Amiga de fotógrafa desaparecida em trilha no Paraná sofre fratura na coluna após queda em rio durante travessia

Tragédia em trilha no Paraná deixa uma jovem ferida e mobiliza equipes de resgate na busca por fotógrafa desaparecida no Salto das Orquídeas

Uma trilha que deveria ser um momento de lazer terminou em um acidente grave no Salto das Orquídeas, localizado em Sapopema, no Norte do Paraná. Duas amigas, que realizavam o percurso, acabaram caindo nas águas do rio durante uma tentativa de travessia.

Ana Carolina Camilo, uma das envolvidas, sobreviveu à queda, mas sofreu uma fratura em uma vértebra da coluna, especificamente na região da L2. O estado de saúde da jovem, que está internada e imobilizada, foi confirmado pela família em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.

Enquanto Ana Carolina se recupera no Hospital Evangélico de Londrina, as autoridades intensificam os esforços para encontrar a fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, que segue desaparecida há dois dias, conforme informações divulgadas pelo g1.

O relato do acidente e o resgate dramático

O acidente ocorreu enquanto as duas amigas tentavam atravessar o rio utilizando o auxílio de cordas. Segundo os relatos, elas escorregaram e acabaram sendo levadas pela correnteza, momento em que Ana Paula não foi mais vista pelas equipes de busca.

O pai de Ana Carolina, Valdir Camilo, explicou que a jovem conseguiu se salvar ao se segurar em uma das pedras que não estavam submersas. Ela permaneceu cerca de 500 metros distante do local da queda, isolada na mata, desde as 15h de sábado até a manhã de domingo.

A sobrevivente foi localizada por um funcionário do local, que realizava sua rotina de verificação do nível do rio. O resgate de Ana Carolina foi realizado com o apoio de dois policiais militares, permitindo seu encaminhamento imediato para o atendimento médico.

Buscas pela fotógrafa Ana Paula

Até a última atualização desta reportagem, o Corpo de Bombeiros ainda não possuía pistas sobre o paradeiro da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso. As operações de busca contam com o auxílio de drones para sobrevoar a área de difícil acesso.

O capitão Jackson Alexandre Machado informou que, neste momento, não há a presença de voluntários na trilha. A medida visa preservar o local para que a área permaneça sem alterações, facilitando assim a identificação de possíveis rastros ou pistas pela equipe especializada.

Tentativa de comunicação sem sinal

Durante o período em que esteve isolada na mata, Ana Carolina tentou desesperadamente enviar mensagens de texto para sua irmã. No entanto, devido à falta de sinal de internet na região do Salto das Orquídeas, as mensagens não foram entregues naquele momento.

Nas capturas de tela da conversa, a jovem pedia por ajuda e mencionava que já havia tentado estabelecer contato anteriormente. O episódio reforça os perigos enfrentados em áreas de natureza remota, onde a comunicação é limitada e o risco de acidentes é elevado.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o caso

Onde ocorreu o acidente? O caso aconteceu no Salto das Orquídeas, em Sapopema, no Norte do Paraná, local conhecido por suas três quedas d’água.

Qual o estado de saúde da sobrevivente? Ana Carolina Camilo sofreu uma fratura na vértebra L2 da coluna lombar e encontra-se internada e imobilizada no Hospital Evangélico de Londrina.

Como Ana Carolina foi encontrada? Ela foi localizada por um funcionário do parque que verificava o nível do rio e, posteriormente, resgatada por policiais militares.

Por que não há voluntários nas buscas? Segundo o Corpo de Bombeiros, a restrição visa manter o local intacto para que a identificação de pistas seja mais eficaz pelos profissionais.

Ana Paula foi localizada? Não, até o momento, as equipes de busca, com o auxílio de drones, continuam trabalhando para encontrar a fotógrafa de 29 anos.