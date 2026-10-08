America Football Club é declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Rio

Medida sancionada pelo governo do estado foi publicada no Diário Oficial em 7 de outubro de 2026 e destaca a importância Histórico e esportiva do clube da Tijuca.

O America Football Club foi declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do estado do Rio de Janeiro, segundo CGN que cita informação da Agência Brasil. A medida, sancionada pelo governo estadual, foi publicada no Diário Oficial em 7 de outubro de 2026.

Fundado em 18 de setembro de 1904 e tradicionalmente ligado à região da Tijuca, na zona norte do Rio, o clube teve sua trajetória esportiva e cultural reconhecida pela decisão oficial, que aponta sua relevância para a identidade fluminense.

Títulos e marcos do America Football Club

Entre os marcos citados pela reportagem estão sete títulos do Campeonato Carioca; a conquista da International Soccer League em 1962; o Torneio dos Campeões da CBF em 1982; e o fato de ter sido o primeiro vencedor da Taça Rio, também em 1982.

Jogadores Histórico e presidência

A matéria lista nomes associados à história do clube, como Alex (Alexandre Kamianecky), Luizinho, Edu (Edu Coimbra), Jorginho e o goleiro Pompeia. Segundo a CGN, o craque Romário é o presidente do America Football Club; ele foi eleito em 9 de novembro de 2023 para o triênio 2024–2026 e teve passagens como jogador pelo clube em 2008 e 2009.

Reconhecimento oficial

De acordo com a CGN, com base em relatório da Agência Brasil, a declaração oficial reconhece a relevância Histórico, cultural e esportiva do America e o caracteriza como parte do patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro.