Onda de calor extremo atinge maior parte do Brasil nesta quinta-feira com temperaturas chegando a 40 graus

Uma expressiva massa de ar quente se estabelece sobre o território nacional, provocando um aumento considerável nas temperaturas em grande parte do país.

O Brasil enfrenta um cenário de tempo seco e elevação térmica nesta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2026. A influência de uma grande massa de ar quente impacta diretamente as regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e quase a totalidade do Nordeste.

As condições meteorológicas foram detalhadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alertas específicos para diferentes áreas do país, variando entre avisos de perigo potencial para tempestades e alertas para a baixa umidade do ar.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a população deve ficar atenta às variações climáticas, que incluem desde o calor intenso até a possibilidade de chuvas isoladas com trovoadas em regiões pontuais.

Calor intenso e umidade no Norte e Nordeste

Na Região Norte, o cenário é de contraste, com um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades abrangendo áreas do Amazonas, Acre e Rondônia. Em contraste com a instabilidade, o calor predomina, com as capitais registrando máximas que atingem 37°C em Palmas.

No Nordeste, o clima é de alerta para a baixa umidade. O Inmet emitiu aviso laranja para estados como Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia. Teresina registra a temperatura mais alta entre as capitais, alcançando a marca de 40°C.

Centro-Oeste e Sudeste sob influência do ar seco

O Centro-Oeste brasileiro volta a registrar sol intenso. O Distrito Federal e a maior parte de Goiás estão sob aviso amarelo de perigo potencial devido aos baixos índices de umidade, enquanto Cuiabá deve atingir a máxima de 37°C.

No Sudeste, o tempo apresenta maior instabilidade em pontos específicos. Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em partes de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, com temperaturas variando entre 16°C e 33°C nas capitais.

Instabilidade e chuvas no Sul do Brasil

Diferente do restante do país, a Região Sul enfrenta um cenário de maior atenção para tempestades. Um aviso laranja de perigo foi emitido para o oeste de Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul, indicando condições meteorológicas adversas.

As temperaturas no Sul são mais amenas em comparação ao restante do território, com as capitais registrando variações entre a mínima de 16°C em Curitiba e a máxima de 23°C em Florianópolis nesta quinta-feira.

Perguntas Frequentes

1. Qual é a causa do calor intenso no Brasil hoje?

O calor é provocado pelo estabelecimento de uma grande massa de ar quente sobre o país, conforme informado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

2. Onde o calor será mais forte?

Teresina, no Nordeste, registra a maior temperatura entre as capitais, chegando aos 40°C, seguida por Palmas, no Norte, com 37°C.

3.

4. Como está a umidade do ar no Centro-Oeste?

A região está sob aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade, afetando principalmente Goiás e o Distrito Federal.

5. Qual é a temperatura mínima registrada nas capitais?

A menor temperatura entre as capitais foi registrada em São Paulo, com 16°C, sendo acompanhada por Curitiba, que também marcou 16°C.