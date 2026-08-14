Ana Paula Siebert usa saia lápis de couro trançado e mini bolsa da Hermès em SP

Ana Paula Siebert marcou presença em um compromisso ao lado do marido, Roberto Justus, nesta quinta-feira, 13. E, para a ocasião, o casal, sempre elegante, apostou em uma proposta quiet luxury em São Paulo. Saiba os detalhes do look da influenciadora!

Ela ostentou uma produção monocromática em tons claros e texturas refinadas da marca de luxo Charth. Assim, ela surgiu com uma saia saia lápis de comprimento midi, feita de couro trançado manualmente. Além disso, arrematou a sobreposição com uma camisa jaqueta estruturada com o mesmo trecê da saia.

Por baixo, usou um top com costas de fora no mesmo tom do couro. Ademais, escolheu uma sandália de salto transparente e uma bolsa branca da Hermès Mini Kelly, também em couro.

O estilo luxuoso de Ana Paula Siebert

Recentemente Ana Paula Siebert demonstrou como a alfaiataria clássica pode se reinventar com dinamismo e modernidade. O ponto central do visual da influenciadora foi um elegante casaco estruturado em tom off-white. Este inspirado nas clássicas sobreposições estilo trench coat e jaquetas curtas com abotoamento duplo. Usada estrategicamente sobre os ombros, a peça trouxe um ar imponente e cosmopolita para a composição.

O casaco estava com uma camisa branca clássica de gola imponente levemente aberta, revelando um delicado detalhe em renda preta por baixo. Aliás, a calça de alfaiataria de cintura alta e caimento reto no mesmo tom do casaco completou o conjunto monocrático de forma harmoniosa.