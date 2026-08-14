Promotor de Justiça fala sobre alguns dos golpes mais comuns aplicados hoje em dia e que fazem milhares de vítimas diariamente

O MP no Rádio desta semana tem como tema os golpes mais comuns aplicados atualmente, que fazem milhares de vítimas diariamente. O Promotor de Justiça Marcelo Adolfo Rodrigues comenta a dinâmica de alguns desses golpes, orientando sobre como evitar cair nessas armadilhas. Entre eles, o golpe do falso advogado e golpe do Pix. Ele fala também sobre a nova lei que criminaliza o empréstimo ou aluguel de contas bancárias, estratégia que tem sido utilizada pelo crime organizado para ocultação e lavagem de dinheiro obtido com golpes e outras atividades ilícitas.

Acesse o programa:

• Edição completa

• Bloco um

• Bloco dois

Segurança – Na edição anterior, o tema foi segurança. O Promotor de Justiça Francisco Ilídio Hernandes Lopes apresentou orientações para a segurança no dia a dia, tanto no ambiente doméstico quanto no de trabalho. Ele falou, entre outras questões, sobre a responsabilidade de cada um para que sua casa ou o local onde trabalha esteja seguro, abordou a guarda de documentos, deu dicas sobre como criar senhas fortes e facilmente memorizáveis e apontou algumas atitudes comuns que podem colocar em risco a segurança física e patrimonial.

Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.

Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.

Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.

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