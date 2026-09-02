Anac suspende operações da Total Linhas Aéreas, que realiza serviço de carga para os Correios

Suspensão é provisória e válida até que empresa resolva riscos críticos apontados pela agência reguladora

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu integralmente as operações da Total Linhas Aéreas, companhia responsável pelo serviço de transporte de cargas dos Correios. A medida administrativa teve início em 1º de setembro de 2026 e foi publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte, 2 de setembro.

Segundo informações divulgadas pela Anac à Agência Estado, a decisão é provisória, porém válida por prazo indeterminado. A suspensão acontece até que a empresa comprove a superação das condições de risco e das irregularidades apontadas pelos órgãos técnicos da Anac.

Motivos para a suspensão das operações

De acordo com a Anac, a suspensão foi motivada por falhas classificadas como de nível crítico e alto, identificadas em processos de fiscalização relacionados à aeronavegabilidade continuada das aeronaves, sistemas e procedimentos de segurança operacional, além da segurança da aviação civil contra interferências ilícitas.

A agência reguladora exige que a Total Linhas Aéreas implante efetivamente o Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO) e o Sistema de Análise e Supervisão Continuada (SASC) em níveis que garantam a segurança aceitável das operações.

Exigências para retomada das operações

Para a Autoridade Aeronáutica considerar a retomada das atividades, a Total precisa realizar a regularização dos controles de aeronavegabilidade continuada, assim como adequar os processos internos para identificação, reporte e tratamento de eventos e riscos operacionais.

A Anac destacou também que é necessário recompor o quadro de administração conforme as normas do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 119, com validação dos gestores indicados pela Superintendência de Padrões Operacionais.

Impactos no transporte de cargas dos Correios

Com a suspensão provisória da Total Linhas Aéreas, os serviços de transporte aéreo de cargas para os Correios podem ser afetados até que a companhia atenda aos requisitos de segurança exigidos pela Anac. A medida visa assegurar a confiabilidade e segurança das operações aéreas que envolvem o serviço postal.

Perguntas frequentes

Por que a Anac suspendeu as operações da Total Linhas Aéreas?

A suspensão ocorreu devido a falhas de nível crítico e alto nas condições de aeronavegabilidade, segurança operacional e proteção contra interferências ilícitas, identificadas em processos de fiscalização da agência.

Qual o prazo da suspensão das operações?

O prazo é provisório e por tempo indeterminado, válido até que a empresa comprove ter sanado todas as irregularidades apontadas pela Anac.

Quais os principais requisitos para a retomada das operações?

Regularização dos controles de aeronavegabilidade, implantação eficaz dos sistemas de segurança operacional, recomposição da administração conforme o RBAC nº 119 e aprovação da Anac após auditorias.