Frente fria causa queda das temperaturas em São Paulo com previsão de chuva no domingo

As temperaturas caem a partir desta quarta-feira em São Paulo; previsão indica tempo mais frio e chuva próxima ao feriado da Independência

A passagem de uma frente fria já provoca a redução das temperaturas na capital paulista a partir desta quarta-feira, 2 de setembro. Segundo informações divulgadas pelo CGN com base na Meteoblue, a manhã começou com céu encoberto, porém sem registro de chuva, manifestando a influência do sistema atmosférico.

O recuo das temperaturas traz uma perspectiva de tempo fresco e nublado nesta quinta-feira, 3. Durante a madrugada, a temperatura média gira em torno de 12°C, com sensação ligeira de frio. À medida que o dia avança, a nebulosidade diminui e o sol aparece, o que permite aumento dos termômetros, sem previsão de chuvas.

Variação das temperaturas entre quarta e segunda-feira

A sexta-feira, 4, apresentará temperaturas variando entre 15ºC e 25ºC. Na sequência, o esfriamento retorna de sábado, 5, até o feriado da Independência, segunda-feira, 7, quando a queda mais acentuada é esperada, segundo projeções.

Previsão detalhada para os próximos dias em São Paulo

Quarta-feira (2): mínima de 13ºC e máxima de 19ºC;

Quinta-feira (3): mínima de 12ºC e máxima de 24ºC;

Sexta-feira (4): mínima de 15ºC e máxima de 25ºC;

Sábado (5): mínima de 14ºC e máxima de 17ºC;

Domingo (6): mínima de 10ºC e máxima de 14ºC, com previsão de fortes chuvas;

Segunda-feira (7): mínima de 9ºC e máxima de 10ºC.

Chuvas e impacto no feriado

A expectativa para o domingo inclui previsão de fortes chuvas, que devem marcar o início de um período com tempo instável na região. O feriado da Independência, na segunda, será marcado por temperaturas baixas, reforçando o impacto da frente fria na capital paulista.

Perguntas frequentes

Quando começa a queda de temperatura em São Paulo?

A queda das temperaturas começou na manhã desta quarta-feira, 2 de setembro, com céu encoberto e temperaturas amenas.

Qual a previsão de temperatura para o feriado da Independência?

O feriado, na segunda-feira, 7 de setembro, terá temperaturas entre 9ºC e 10ºC, com sensação de frio acentuada.

Há previsão de chuva na sequência da frente fria?

Sim, especialmente no domingo, 6 de setembro, quando são esperadas fortes chuvas na cidade de São Paulo.