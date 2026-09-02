Frente fria causa queda das temperaturas em São Paulo com previsão de chuva no domingo

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
A passagem de uma frente fria já provoca a redução das temperaturas na capital paulista a partir desta quarta-feira, 2 de setembro. Segundo informações divulgadas pelo CGN com base na Meteoblue, a manhã começou com céu encoberto, porém sem registro de chuva, manifestando a influência do sistema atmosférico.
O recuo das temperaturas traz uma perspectiva de tempo fresco e nublado nesta quinta-feira, 3. Durante a madrugada, a temperatura média gira em torno de 12°C, com sensação ligeira de frio. À medida que o dia avança, a nebulosidade diminui e o sol aparece, o que permite aumento dos termômetros, sem previsão de chuvas.
A sexta-feira, 4, apresentará temperaturas variando entre 15ºC e 25ºC. Na sequência, o esfriamento retorna de sábado, 5, até o feriado da Independência, segunda-feira, 7, quando a queda mais acentuada é esperada, segundo projeções.
A expectativa para o domingo inclui previsão de fortes chuvas, que devem marcar o início de um período com tempo instável na região. O feriado da Independência, na segunda, será marcado por temperaturas baixas, reforçando o impacto da frente fria na capital paulista.
A queda das temperaturas começou na manhã desta quarta-feira, 2 de setembro, com céu encoberto e temperaturas amenas.
O feriado, na segunda-feira, 7 de setembro, terá temperaturas entre 9ºC e 10ºC, com sensação de frio acentuada.
Sim, especialmente no domingo, 6 de setembro, quando são esperadas fortes chuvas na cidade de São Paulo.