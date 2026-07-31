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Análise: classificação dá sinais do potencial do Vasco, que precisa melhorar o ataque

Análise: classificação dá sinais do potencial do Vasco, que precisa melhorar o ataque

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Análise: classificação dá sinais do potencial do Vasco, que precisa melhorar o ataque
1 de 1 Thiago Mendes, do Vasco, comemora seu gol em Vasco e Ind. Medellín — Foto: Andre Durão

— Sabemos que temos que melhorar, mas hoje continua a nossa caminhada. No último jogo em casa, contra o Mirassol, estivemos muito próximos de vencer, também crescendo no jogo. Nos falta alguma serenidade para tomar decisões nos últimos 20 metros, principalmente dentro da área. Há muita ansiedade, queremos finalizar rápido no gol, mas isso faz parte do nosso momento. Mais do que tudo, estou satisfeito porque cumprimos um objetivo de seguir em frente — analisou Pedro Emanuel.

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Corinthia Mes

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