Siate é acionado para atender acidente de trânsito na Av. Tito Muffato

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Por Silmara Santos
Atualizado em
Um acidente entre um veículo BYD e motocicleta em Cascavel deixou um jovem de 20 anos ferido na noite desta quinta-feira (30), na Avenida Tito Muffato, no Bairro Santa Cruz. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado para prestar socorro à vítima.
De acordo com as informações confirmadas no local, o condutor da motocicleta sofreu uma contusão na coxa direita e apresentou escoriações pelo corpo. O atendimento foi realizado rapidamente pela equipe do Siate, que encaminhou o jovem para avaliação médica.
A colisão aconteceu por volta da noite, envolvendo um veículo da marca BYD e a motocicleta. O trânsito na região ficou parcialmente interrompido durante o atendimento à ocorrência.
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