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Aneel analisa hoje recurso da Enel contra processo que pode encerrar concessão da empresa em São Paulo

Aneel analisa hoje recurso da Enel contra processo que pode encerrar concessão da empresa em São Paulo

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Aneel analisa hoje recurso da Enel contra processo que pode encerrar concessão da empresa em São Paulo
Reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) — Foto: Divulgação/Aneel
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Nos últimos meses, a concessionária tem argumentado, em pareceres e audiências com integrantes da Aneel, que o evento climático ocorrido em dezembro de 2025 não seria comparável aos anteriores, porque, enquanto em 2023 e 2024 houve um vendaval e tempestades fortes que duraram algumas horas, no ano passado o ciclone durou mais de um dia, e foi o maior vendaval sem chuvas da história de São Paulo.

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Corinthia Mes

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