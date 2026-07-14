ANP cria app para motorista conferir qualidade de posto de combustível

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nova plataforma amplia o acesso a informações sobre postos de combustíveis e fortalece a participação do consumidor na fiscalização do setor



Resumo







A ANP lançou uma plataforma oficial para celulares que permite aos motoristas consultar a qualidade dos postos de combustíveis e denunciar irregularidades em todo o País. Os usuários podem localizar postos próximos ou navegar por um mapa interativo que utiliza cores (do vermelho ao verde) para indicar visualmente a nota de cada local. Os postos recebem notas de zero a cinco baseadas no histórico de fiscalizações dos últimos cinco anos, considerando critérios como qualidade do combustível, precisão das bombas e infrações recentes. O aplicativo permite denunciar preços abusivos ou combustíveis adulterados diretamente à ANP, além de exibir dados como CNPJ, resultados de inspeções e a real origem do produto vendido.





A partir desta segunda-feira, 13, motoristas de todo o País passam a contar com um aplicativo para consultar a avaliação da qualidade de postos de combustíveis e denunciar possíveis irregularidades.

A plataforma “ANP com VC – Postos” foi lançada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão responsável por regulamentar e fiscalizar o mercado de combustíveis no Brasil, desde a produção até a comercialização ao consumidor final.

O aplicativo está disponível para download em celulares por meio da plataforma oficial da ANP.

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Consulta e histórico de fiscalizações

Pelo aplicativo, o consumidor pode localizar postos próximos à sua localização ou consultar os estabelecimentos por meio de um mapa interativo.

Todos os postos recebem uma nota de zero a cinco, calculada com base no histórico de fiscalizações realizadas pela ANP nos últimos cinco anos.

As inspeções consideram critérios como a qualidade do combustível comercializado, a precisão da quantidade fornecida pelas bombas e o registro de infrações identificadas durante as fiscalizações. Quanto mais recente for uma eventual autuação, maior será seu peso negativo na composição da nota final.

Para facilitar a visualização no mapa, os estabelecimentos são identificados por cores que variam do vermelho, correspondente à nota zero, ao verde, que representa a nota máxima.

Canal para denúncias

O aplicativo também permite que o consumidor registre denúncias diretamente à ANP caso identifique indícios de irregularidades, como problemas na qualidade do combustível ou práticas de preços abusivos.

Além da classificação dos postos, a plataforma reúne informações como endereço, CNPJ, número de fiscalizações realizadas, resultados das inspeções e análises das amostras de combustíveis coletadas.

Também é possível consultar a origem do combustível comercializado em cada estabelecimento.

Segundo a ANP, a divulgação dessas informações amplia a transparência do setor, uma vez que postos que exibem a marca comercial de uma distribuidora podem vender combustíveis fornecidos por outra empresa, por uma usina de etanol ou por um transportador-revendedor-retalhista (TRR), desde que essa informação seja apresentada de forma clara ao consumidor.







