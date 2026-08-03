Estado também vai atrasar salários de aposentados e pensionistas em agosto, diz Sinsp



Redação Tribuna do Norte

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03 de agosto de 2026

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13h56

O Governo do Rio Grande ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação.

Foto: Divulgação

Representantes do Governo do Rio Grande do Norte se reuniram nesta segunda-feira (3) com entidades sindicais de servidores públicos para tratar do atraso no pagamento dos inativos. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado (SINSP-RN), um calendário foi apresentado para conclusão do pagamento dos aposentados nesta terça-feira (4) e dos pensionistas, na quarta-feira (5). Segundo a presidente do Sinsp, Janeayre Souto, o atraso nos salários dos inativos deve se repetir em agosto.

“Com essa reunião de hoje fica claro que o Governo irá atrasar, aliás, já está atrasando o pagamento do Estado. O pagamento do Estado, plagiando a governadora, ‘teje atrasado’. Hoje foi oficializado, agosto será do mesmo formato”, afirmou a sindicalista.

Ainda segundo ela, na reunião, foi informado que os aposentados da Saúde vão ser pagos nesta segunda-feira (3) e os demais aposentados receberão no decorrer desta terça (4). Já os pensionistas vão receber os valores no decorrer da quarta-feira (5).

O Governo do Rio Grande não se pronunciou oficialmente sobre a situação. Desde a última sexta-feira (31), a reportagem da TRIBUNA DO NORTE tenta confirmar se há previsão para pagamento, mas não obtém resposta. O espaço continua aberto para esclarecimentos.

Os servidores ativos foram pagos na última sexta. Para o Sinsp, o escalonamento representa demonstra falta de respeito com milhares de servidores que dependem dos vencimentos para pagar contas, comprar alimentos e manter despesas básicas.

“Os aposentados e pensionistas que fiquem com suas contas atrasadas, que paguem juros, que fiquem sem colocar comida na mesa”, criticou Janeayre Souto.

Sindicato acusa gestão de tratamento desigual

A presidente do Sinsp também acusou o governo de privilegiar determinadas categorias. Segundo ela, enquanto professores aposentados da educação básica receberam, os aposentados vinculados à Secretaria de Estado da Educação permaneceram sem receber.

A dirigente classificou a situação como discriminatória e cobrou que a governadora e os secretários estaduais também tenham seus pagamentos adiados enquanto houver aposentados e pensionistas sem receber.

O sindicato defendeu a publicação de um decreto ou ato normativo determinando que os salários da governadora, dos secretários e de integrantes do alto escalão somente sejam pagos depois da quitação integral da folha dos aposentados e pensionistas.

Falta de transparência aumenta desgaste do governo

Além do atraso, o governo não informou previamente aos servidores um calendário detalhado nem apresentado justificativas públicas para a divisão dos pagamentos, de acordo com Janeayre Souto.

Até o momento, segundo a dirigente sindical, o Governo do Rio Grande do Norte não havia apresentado uma explicação detalhada sobre o motivo do atraso, nem garantido que o pagamento dos próximos meses será realizado sem novos escalonamentos.