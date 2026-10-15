Antofagasta eleva produção de cobre no 3º trimestre e mantém guidance anual

Companhia produziu 151.900 toneladas métricas no 3º tri, alta de 7% ante o trimestre anterior; mantém previsão de 625.000–655.000 t para 2026

A mineradora chilena Antofagasta informou, em comunicado divulgado em 15 de outubro de 2026, que sua produção de cobre aumentou no terceiro trimestre, frente ao trimestre anterior. A produção no período totalizou 151.900 toneladas métricas, alta de 7% em relação ao trimestre anterior, impulsionada principalmente pelo maior volume na mina Los Pelambres, na região de Coquimbo, no Chile, segundo a Agência Estado.

A empresa, listada em Londres, manteve a estimativa de produção para todo o ano de 2026 na faixa de 625.000 a 655.000 toneladas, em comparação com 653.700 toneladas reportadas em 2025, conforme os dados divulgados à imprensa e relatados pela Agência Estado.

Detalhes do trimestre

O avanço trimestral foi atribuído pela companhia à maior produção em Los Pelambres. A cifra de 151.900 toneladas métricas representa o total reportado para o terceiro trimestre, sem detalhamento adicional sobre produção por mina além da menção a Los Pelambres, segundo a Agência Estado.

Guidance e custos

A Antofagasta manteve o guidance de produção para 2026, mas revisou para cima sua orientação de custos. A companhia citou preços globais mais altos do diesel como motivo para elevar a projeção de custo caixa antes de créditos de subprodutos para US$ 2,60 a US$ 2,70 por libra, acima da faixa anterior de US$ 2,40 a US$ 2,60 por libra, conforme informado pela Agência Estado.

Projeção preliminar para 2027

Além das atualizações para 2026, a Antofagasta divulgou uma orientação preliminar para 2027, estimando produção de cobre entre 630.000 e 690.000 toneladas. Essa estimativa foi reportada pela Dow Jones Newswires.