Bolão de Pato Branco fatura R$ 263.839,68 na quina da Mega-Sena; aposta de Assaí ganha R$ 105.535,92

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Duas apostas registradas no Paraná acertaram cinco dos seis números sorteados pela Mega-Sena no concurso 3.070, realizado na quarta-feira (14), segundo G1. Não houve vencedores da sena e o prêmio principal acumulou para R$ 170 milhões.
Uma das apostas premiadas foi feita na Lotérica Assaí, no município de Assaí (Norte do estado): um jogo simples com sete números que rendeu R$ 105.535,92. A outra foi um bolão registrado na Lotérica Tupi, em Pato Branco (Sudoeste), que totalizou R$ 263.839,68.
O bolão de Pato Branco teve 18 cotas. Segundo o G1, o valor informado é o prêmio total; se as 18 cotas tiverem participação igual, cada cota corresponde a aproximadamente R$ 14.657,76.
segundo G1, a Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e domingos. É possível apostar em qualquer lotérica do país ou pela internet, pelo internet banking da Caixa Econômica Federal ou no site das Loterias Online. Para concorrer é necessário ser maior de idade.
Informações publicadas pelo G1 serviram de base para esta reportagem.