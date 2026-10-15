Bolão de Pato Branco fatura R$ 263.839,68 na quina da Mega-Sena; aposta de Assaí ganha R$ 105.535,92

Duas apostas do Paraná fizeram a quina no concurso 3.070; bolão em Pato Branco e aposta simples em Assaí foram premiadas

Duas apostas registradas no Paraná acertaram cinco dos seis números sorteados pela Mega-Sena no concurso 3.070, realizado na quarta-feira (14), segundo G1. Não houve vencedores da sena e o prêmio principal acumulou para R$ 170 milhões.

Uma das apostas premiadas foi feita na Lotérica Assaí, no município de Assaí (Norte do estado): um jogo simples com sete números que rendeu R$ 105.535,92. A outra foi um bolão registrado na Lotérica Tupi, em Pato Branco (Sudoeste), que totalizou R$ 263.839,68.

Detalhes sobre o bolão

O bolão de Pato Branco teve 18 cotas. Segundo o G1, o valor informado é o prêmio total; se as 18 cotas tiverem participação igual, cada cota corresponde a aproximadamente R$ 14.657,76.

Números sorteados e situação do prêmio

Números: 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60 (concurso 3.070)

Ninguém acertou os seis números; o prêmio principal acumulou e ficou em R$ 170 milhões.

O próximo sorteio está marcado para domingo (18), conforme o G1.

Como apostar

segundo G1, a Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e domingos. É possível apostar em qualquer lotérica do país ou pela internet, pelo internet banking da Caixa Econômica Federal ou no site das Loterias Online. Para concorrer é necessário ser maior de idade.

Informações publicadas pelo G1 serviram de base para esta reportagem.