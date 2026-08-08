Apex Partners, acionista da CVC, encontra ‘inconsistências financeiras’ e afasta presidente e diretor financeiro da gestora | Finanças

A gestora capixaba Apex Partners informou nesta quinta-feira (6) que foram encontradas “inconsistências financeiras” nos seus números e afastou parte da sua direção. A Apex ganhou notoriedade nos últimos tempos ao investir em companhias relevantes no país. A gestora é uma das principais acionistas da CVC, com cerca de 15% do capital da agência de viagens.

Em nota, a Apex disse que, após apurações preliminares feitas por lideranças do “partnership” (grupo de sócios), foram identificadas inconsistências financeiras na companhia. “Como medida preventiva e para permitir a melhor apuração dos impactos, o ‘partnership’ afastou Fernando Antonio Kulnig Cinelli da presidência da sociedade. Tomando conhecimento dos fatos, o conselho de administração da companhia afastou imediatamente Cinelli da presidência da Apex e Eduardo Siqueira da diretoria financeira”, disse, na manifestação.

A Apex Partners acrescentou que todas as medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança e a solidez das operações. “Uma auditoria externa está sendo contratada para aprofundar a apuração. Estão sendo adotadas também medidas para garantir responsabilização cível e criminal diante dos fatos”, disse.

A presidência da Apex passa a ser exercida interinamente por Marcelo Murad, sócio sênior.

O crescimento da Apex na CVC aconteceu num momento em que o fundo Absolute reduzia sua participação na agência de viagens.

Com a menor participação, a Absolute deixou o conselho da CVC, a ponto de a Apex ganhar um assento. Cinelli foi o nome indicado pela Apex para o conselho da CVC.

Em abril passado, a CVC informou a celebração de um acordo de acionistas firmado por sete fundos de investimento, em conjunto com Fernando Cinelli, fundador do Apex. Faz parte do acordo o GJP Fundo de Investimento Financeiro em Ações, veículo ligado à família Paulus, que detém 20,3% do capital social da companhia.

Também participam uma série de fundos ligados à Carbyne, a gestora de recursos da Apex. No total, a participação desse bloco de fundos é de cerca de 15% das ações da CVC.

A defesa de Fernando Cinelli disse, em nota, que ele “está dedicado e comprometido a contribuir da melhor forma para a preservação da companhia, seus investidores e acionistas. Com o gesto, ele demonstra sua disposição em esclarecer todas as questões levantadas com total transparência e idoneidade”.

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