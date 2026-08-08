Mulher é esfaqueada no Centro de Foz do Iguçu e diz ter sido ferida por dívida com traficante

Uma mulher de 42 anos foi socorrida após ser ferida com um golpe de faca no início da tarde desta sexta-feira (7), na região central de Foz do Iguaçu.

A ocorrência foi registrada no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Bartolomeu de Gusmão, onde equipes do Siate, com apoio do médico do Samu, prestaram atendimento à vítima.

Identificada como Claudia de Assunção, a mulher apresentava um ferimento no pulso e recebeu os primeiros socorros ainda no local, sendo posteriormente encaminhada para uma unidade hospitalar.

Relato aponta possível motivação

Aos socorristas, a vítima relatou que teria sido ferida por um homem com quem possuía uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Apesar da informação, ela não soube informar a identidade do suspeito nem o local exato onde a agressão teria ocorrido.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

As informações e imagem, são do Portal Oops Notícia Foz Na Hora.