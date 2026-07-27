Após caos em três linhas, CPTM voltará a operar linhas concedidas para Trivia Trens por mais 90 dias

“Após essa intervenção inicial, a Trivia dará início às obras estruturais para a renovação completa de 100% da via permanente, incluindo trilhos e dormentes, rede áerea de energia e sistemas de sinalização. Além disso, a concessionária fará a construção de 8 novas estações e reconstrução de 4 existentes. Com a atuação das equipes e a execução do plano de investimentos, a concessionária visa elevar gradualmente o nível de serviço e reduzir as ocorrências, garantindo um transporte cada vez mais seguro, previsível e confiável”, declarou.