Tragédia em Foz do Iguaçu: o que se sabe sobre o acidente com carro que levava 10 pessoas e resultou na morte de duas jovens no Paraná

O acidente de trânsito em Foz do Iguaçu que vitimou duas jovens levanta questões urgentes sobre segurança viária e o limite de passageiros em veículos

Uma noite que deveria ser de confraternização terminou em tragédia na última sexta-feira, dia 24, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Um veículo de passeio, ocupado por dez pessoas, saiu da pista e colidiu frontalmente contra uma árvore na Avenida Felipe Wandscheer.

O impacto da batida foi devastador, resultando na morte imediata de duas jovens e deixando outros ocupantes feridos. O caso, que chocou a comunidade local, coloca em evidência os riscos do excesso de passageiros em automóveis.

As informações iniciais sobre o caso foram apuradas pela Polícia Militar do Paraná, conforme divulgado pelo g1, que detalhou a dinâmica da colisão e a situação das vítimas no momento do resgate realizado pelo Corpo de Bombeiros.

O que se sabe sobre a dinâmica do acidente

De acordo com a Polícia Militar, o carro envolvido no acidente possuía capacidade legal para transportar apenas cinco pessoas. No momento da colisão, no entanto, o motorista conduzia o veículo com o dobro da capacidade permitida, totalizando dez ocupantes.

A força do impacto contra a árvore fez com que os passageiros fossem pressionados uns contra os outros. Essa condição dificultou o trabalho das equipes de socorro, que encontraram as vítimas presas às ferragens do automóvel.

Identificação das vítimas e estado de saúde

As vítimas fatais foram identificadas como Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos, que morreram ainda no local. Outros quatro jovens precisaram de atendimento médico imediato e foram encaminhados para unidades hospitalares.

Entre os feridos, um jovem de 17 anos passou por procedimento cirúrgico, enquanto o motorista, de 21 anos, foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva, a UTI. Dois outros jovens, de 17 e 18 anos, seguem sob acompanhamento hospitalar.

O que ainda falta esclarecer na investigação

A Polícia Civil do Paraná assumiu o caso para apurar as responsabilidades. O delegado responsável aguarda o boletim de ocorrência oficial da PM para definir os próximos passos da investigação, que deve avançar a partir desta segunda-feira.

O foco principal dos investigadores será entender o que levou o motorista a perder o controle do veículo. Além da causa da saída da pista, a perícia deverá analisar as condições mecânicas do carro e a dinâmica exata da batida.

Consequências legais e medidas de segurança

O excesso de passageiros é uma infração grave que compromete a estabilidade do veículo e a eficácia dos itens de segurança, como os cintos. A investigação também deve considerar se houve negligência ou imprudência que se enquadre como homicídio culposo.

Vale lembrar que, no homicídio culposo, o condutor provoca a morte sem a intenção de matar, mas por falhas de conduta. A apuração completa é essencial para determinar se houve falha humana, mecânica ou outros fatores externos no acidente.

Perguntas frequentes sobre o caso

Quantas pessoas estavam no carro no momento da batida? Havia dez pessoas no veículo, embora a capacidade máxima fosse de apenas cinco passageiros.

Quem são as vítimas fatais? As vítimas foram identificadas como Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos.

O motorista sobreviveu ao acidente? Sim, o condutor, de 21 anos, sobreviveu, mas encontra-se internado em uma Unidade de Terapia Intensiva, a UTI.

O que a polícia investiga agora? A Polícia Civil apura a causa da perda de controle do veículo, as condições do carro e a responsabilidade legal pelo acidente.

Houve mais pessoas envolvidas? Além das vítimas fatais e feridos internados, outras duas pessoas que estavam no carro deixaram o local antes da chegada do socorro.