Apple deve perder quase US$ 500 bilhões em valor de mercado após previsão pessimista sobre cadeia de suprimentos e demanda

A Apple encara um cenário desafiador após divulgar previsões de crescimento abaixo das expectativas, o que pode resultar em uma perda massiva de valor de mercado.

A gigante de Cupertino enfrenta dificuldades crescentes em sua cadeia de suprimentos, impactando diretamente a produção de seus dispositivos mais cobiçados, como o iPhone e o Mac.

O mercado reagiu com cautela, prevendo uma queda significativa no valor da companhia, conforme as projeções de receita para o próximo trimestre não alcançaram o otimismo esperado pelo mercado financeiro.

Essa análise detalha os motivos por trás dessa instabilidade, conforme informação divulgada pela consultoria Creative Strategies e dados de mercado sobre a Apple.

O impacto da escassez de chips

A busca desenfreada por chips avançados, impulsionada pelo desenvolvimento de centros de dados de IA, criou uma escassez global que afeta até mesmo a Apple, que antes detinha uma posição privilegiada.

Ben Bajarin, presidente da Creative Strategies, afirmou que, se mesmo uma empresa com a escala da Apple perdeu a flexibilidade da cadeia de suprimentos, isso é um sinal muito ruim para todo o mercado de tecnologia.

Estoques esgotados e demanda reprimida

Por um tempo, a Apple conseguiu contornar o aumento dos custos de memória utilizando reservas estratégicas. No entanto, o CEO Tim Cook admitiu que esses estoques estão chegando ao fim.

Agora, a empresa enfrenta a impossibilidade de atender plenamente à forte demanda por seus produtos, pois a falta de processadores trava o ritmo de fabricação e entrega para os consumidores.

Previsões de receita frustram Wall Street

A Apple estimou um crescimento de receita entre 9% e 11% para o trimestre atual. O dado ficou abaixo dos 12% esperados por Wall Street, gerando um efeito imediato nas expectativas dos investidores.

Além disso, o segmento de serviços, que inclui a App Store, Apple Music e Apple TV, apresentou um crescimento mais fraco, o que acabou ofuscando resultados anteriores que eram considerados sólidos.

Investidores em estado de alerta

A fragilidade no setor de serviços causou espanto, já que o período coincidiu com vendas robustas de iPhones. Normalmente, o sucesso do hardware deveria impulsionar automaticamente os ganhos com assinaturas e taxas.

A desconexão entre a venda de aparelhos e a performance dos serviços levanta dúvidas sobre a fidelidade do ecossistema a longo prazo, mantendo o mercado sob uma pressão constante de incerteza.

Perguntas Frequentes

1. Por que as ações da Apple estão sob pressão? A empresa previu um crescimento menor que o esperado e enfrenta problemas graves na cadeia de suprimentos de chips.

2. O que causou a escassez de chips? A alta demanda por capacidade de fabricação voltada para a inteligência artificial elevou os custos e reduziu a oferta disponível.

3. O que disse Tim Cook sobre os estoques? O CEO confirmou que as reservas de memória da Apple estão se esgotando, dificultando a produção de novos iPhones e Macs.

4. Qual a previsão de crescimento da Apple? A empresa projetou entre 9% e 11%, enquanto analistas de Wall Street esperavam cerca de 12%.

5. O setor de serviços é um problema? Sim, o crescimento mais lento no setor de serviços, apesar das vendas de iPhone, preocupou investidores sobre o futuro da receita recorrente da marca.