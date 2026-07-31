Vialle abre vagas em Cascavel e Londrina

A Vialle Advogados Associados está com vagas abertas para Auxiliar de Cobrança, na modalidade CLT, e para estudantes interessados em oportunidades de estágio. Os postos de trabalho estão localizados em Cascavel, no Paraná, ou Londrina.

As oportunidades são destinadas a profissionais com perfil comercial e a estudantes de graduação, Direito ou cursos ligados à área de Tecnologia e Desenvolvimento. A quantidade de vagas, o prazo de inscrição e a forma de envio do currículo não foram informados.

Vaga de Auxiliar de Cobrança

A vaga de Auxiliar de Cobrança é destinada a profissionais com boa comunicação, organização, comprometimento e habilidade de negociação.

O contratado atuará na recuperação e renegociação de débitos, seguindo os processos da empresa e realizando atendimento cordial aos clientes.

Experiência anterior em cobrança será considerada um diferencial. Também poderão se destacar candidatos que tenham trabalhado com telemarketing, atendimento ao cliente, bancos, cooperativas de crédito ou instituições financeiras.

Não é exigida formação específica para a função.

A jornada será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.

Entre os benefícios informados estão:

vale-alimentação de R$ 32 por dia trabalhado;

vale-transporte;

plano de saúde Unimed;

Conexa Saúde;

Wellhub;

Vidacic;

AMIC.

Vagas de estágio

A oportunidade geral de estágio é voltada a estudantes regularmente matriculados em curso superior. Os candidatos devem apresentar boa comunicação, organização, proatividade e vontade de aprender.

Os selecionados prestarão apoio às atividades operacionais e administrativas da equipe. Estar cursando Direito será considerado um diferencial.

A Vialle Advogados Associados também oferece uma oportunidade específica para estudantes de Direito ou de cursos da área de Tecnologia e Desenvolvimento.

Nesse caso, o estágio envolverá análise de processos, gerenciamento de atividades e desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas ao negócio e à área jurídica.

A empresa procura estudantes com perfil analítico, organizado e proativo, além de interesse por tecnologia, inovação e melhoria de processos.

Os estagiários poderão cumprir uma das seguintes jornadas:

cinco horas, das 8h às 13h;

cinco horas, das 13h às 18h;

seis horas, das 8h às 14h;

seis horas, das 12h às 18h.

O valor da bolsa-auxílio, os benefícios destinados aos estagiários e o procedimento para candidatura não foram informados.

Os interessados devem enviar currículo para [email protected] ou para mais informações envia mensagem para Whatsapp do escritório.