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Aqui está uma legenda no padrão de divulgação da DinizDent:
💛 A confiança de quem escolhe a DinizDent é o que nos motiva todos os dias!
Nada nos deixa mais felizes do que ver o sorriso e a satisfação de quem passou pela nossa clínica. 🦷✨
Confira mais um depoimento de quem viveu essa experiência e descubra por que tantas pessoas confiam na DinizDent!
📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã
📲 WhatsApp: (44) 99984-2151 | (44) 3543-1720
📸 Instagram: @dinizdent
DinizDent: seu sorriso em boas mãos.
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