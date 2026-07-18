TJ de SP forma maioria para negar novo pedido de habeas corpus para advogada Deolane Bezerra

Em nota, a OAB-SP afirmou que “atua para garantir o respeito às prerrogativas profissionais, como o recolhimento em Sala de Estado-Maior, apenas e tão somente quando essa assistência é requerida pelo advogado em questão ou por sua defesa, o que efetivamente aconteceu no caso de Deolane, diferentemente dos demais mencionados pelo Ministério Público.” (leia a íntegra mais abaixo).