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TJ de SP forma maioria para negar novo pedido de habeas corpus para advogada Deolane Bezerra

TJ de SP forma maioria para negar novo pedido de habeas corpus para advogada Deolane Bezerra

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TJ de SP forma maioria para negar novo pedido de habeas corpus para advogada Deolane Bezerra
1 de 4 Influenciadora e advogada Deolane Bezerra — Foto: Divulgação

Em nota, a OAB-SP afirmou que “atua para garantir o respeito às prerrogativas profissionais, como o recolhimento em Sala de Estado-Maior, apenas e tão somente quando essa assistência é requerida pelo advogado em questão ou por sua defesa, o que efetivamente aconteceu no caso de Deolane, diferentemente dos demais mencionados pelo Ministério Público.” (leia a íntegra mais abaixo).

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Corinthia Mes

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