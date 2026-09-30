Araucária abre 237 vagas de emprego com salários de até R$ 4 mil

Araucária disponibiliza 237 novas vagas de emprego para diversos perfis profissionais em setores como indústria, comércio e serviços na cidade

A Prefeitura de Araucária, situada na Região Metropolitana de Curitiba, anunciou a abertura de 237 vagas de emprego distribuídas em 58 cargos distintos. As oportunidades, que foram oficializadas na última segunda-feira (28), abrangem uma ampla gama de setores, incluindo a indústria, o comércio, a área de serviços, transporte e alimentação.

De acordo com os dados divulgados, os salários oferecidos para algumas funções podem chegar ao patamar de R$ 4 mil. Entre as posições com maior procura pelas empresas locais estão os cargos de açougueiro, auxiliar de logística, cozinheiro geral, eletricista, operador de empilhadeira, soldador, técnico mecânico e vendedor, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Todo o processo de intermediação e encaminhamento dos profissionais é realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), em parceria direta com a Agência do Trabalhador. A secretaria é a responsável por realizar a seleção inicial e conectar os candidatos às empresas que buscam preencher as vagas de emprego abertas.

Lista de cargos e áreas com oportunidades

As 58 funções disponíveis atendem a diferentes níveis de qualificação e experiência profissional. Entre as vagas listadas, destacam-se posições como atendente de farmácia, auxiliar de contabilidade, carpinteiro, funileiro industrial, impressor flexográfico, inspetor de qualidade, motorista de caminhão, operador de telemarketing e vigia.

Também constam na relação oportunidades para alimentador de linha de produção, borracheiro, copeiro, desenhista projetista mecânico, eletricista de instalações, faxineiro, frentista, lavador de veículos, mecânico de manutenção e montador de estruturas metálicas. A lista completa pode ser consultada diretamente na página oficial de vagas de emprego da Prefeitura de Araucária.

Como realizar a candidatura e os requisitos

Para se candidatar, o interessado deve comparecer pessoalmente à sede da SMTE, localizada na Rua São Vicente de Paulo, nº 55, no Centro de Araucária. O atendimento ao público é feito por ordem de chegada, com a distribuição de senhas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

É importante ressaltar que os critérios específicos de contratação, como o nível de escolaridade exigido, a necessidade de experiência prévia na função e outras qualificações técnicas, variam conforme a empresa contratante. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (41) 3614-1546.

Perguntas frequentes sobre as vagas em Araucária

1. Qual o salário máximo oferecido nas vagas de Araucária?

Os salários oferecidos para as oportunidades disponíveis chegam ao valor de até R$ 4 mil, dependendo da função e da empresa contratante.

2. Como posso verificar os requisitos de cada vaga?

Os detalhes sobre requisitos, escolaridade e experiência podem ser consultados na página de Vagas de Emprego da Prefeitura de Araucária ou diretamente na Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego.

3. É necessário agendar atendimento para se candidatar?

Não. O atendimento na SMTE é realizado por ordem de chegada, mediante a distribuição de senhas, das 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

4. Quais são os principais setores com vagas abertas?

As oportunidades contemplam os setores de comércio, indústria, serviços, transporte, alimentação e manutenção.

5. Onde fica o posto de atendimento para as candidaturas?

O posto de atendimento fica na Rua São Vicente de Paulo, nº 55, no Centro de Araucária.