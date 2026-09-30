Ciclone extratropical avança e traz tempestades com rajadas de vento para o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil

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O fenômeno meteorológico ganha força e se desloca pelas regiões Centro-Oeste e Sudeste, trazendo instabilidade, trovoadas e rajadas de vento. A previsão indica condições severas, incluindo a possibilidade de queda de granizo em localidades específicas, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.
Além das tempestades, o país enfrenta um contraste climático preocupante.
No Centro-Oeste, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades com trovoadas no oeste e sul de Mato Grosso, além de todo o Mato Grosso do Sul. Áreas do noroeste e centro de Mato Grosso seguem com advertência amarela de perigo potencial.
Em contraste, o Distrito Federal e diversas regiões de Goiás enfrentam um cenário de secura extrema. O alerta laranja para baixa umidade atinge o leste e norte goiano, com extensões em nível amarelo para outras partes do estado e do leste mato-grossense.
O Sudeste também registra instabilidade, com chuvas e trovoadas concentradas no oeste e sul de São Paulo, na divisa com o Paraná. O Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e partes do Rio de Janeiro também estão sob aviso laranja para tempestades severas.
Mesmo com a chuva, o calor não dá trégua em partes da região. O noroeste e norte paulista, junto ao Triângulo Mineiro e centro-sudeste de Minas Gerais, permanecem sob alerta vermelho de grande perigo para onda de calor, com temperaturas elevadas.
Na Região Sul, o Paraná e o norte de Santa Catarina estão sob alerta laranja para tempestades. O restante do território catarinense e áreas do Rio Grande do Sul possuem aviso amarelo de perigo potencial, enquanto as demais regiões apresentam muitas nuvens e chuvas isoladas.
No Norte, estados como Acre e Rondônia apresentam nível amarelo para tempestades. Em contrapartida, o sudeste do Pará e o centro-sul de Tocantins enfrentam o alerta de baixa umidade, com termômetros que podem atingir a marca de 39°C em Palmas.
1. O que está causando as chuvas no Centro-Oeste e Sudeste?
As chuvas são causadas pelo avanço de uma frente fria, intensificada por um ciclone extratropical que se formou na costa da Região Sul do Brasil.
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3. Onde a umidade do ar está mais baixa?
O Distrito Federal, norte e leste de Goiás, leste de Mato Grosso, sudeste do Pará, centro-sul de Tocantins e o interior do Nordeste possuem alertas para baixa umidade.
4. A onda de calor ainda afeta o Sudeste?
Sim, o noroeste e norte de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o centro-sudeste de Minas Gerais seguem sob alerta vermelho de grande perigo para onda de calor.
5. Qual a previsão de temperatura máxima nas capitais citadas?
As máximas podem chegar a 38°C em Cuiabá, 37°C em Belo Horizonte e até 39°C em Teresina, refletindo o calor intenso em diversas capitais brasileiras.