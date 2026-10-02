Arco marinho Hōlei, de cerca de 550 anos, desaba no Havaí

Formação de lava de cerca de 550 anos e 27,4 m desabou entre 23 e 27 de setembro; National Park Service aponta instabilidade e danos desde 2018.

O Hōlei Sea Arch, arco de lava de aproximadamente 27,4 metros e formado há cerca de 550 anos, colapsou e caiu no Oceano Pacific, informou o National Park Service (NPS) e foi reportado pela BBC.

O momento exato do desabamento não é conhecido: o NPS afirmou que o arco ainda se projetava sobre a água em 23 de setembro, mas já havia desaparecido em 27 de setembro.

Localização e importância

O arco estava situado no final da Chain of Craters Road, dentro do Volcanoes National Park, na ilha do Havaí (conhecida como “Big Island”). A formação, muito fotografada por visitantes, tinha cerca de 90 pés de altura (27,4 m) e era considerada uma atração natural do parque.

Sinais de instabilidade e histórico de danos

O NPS informou que a costa que sustentava o arco apresentava sinais de instabilidade há anos e que terremotos ocorridos durante a erupção do Kīlauea em 2018 e o colapso do cume danificaram os penhascos próximos. Em 2021 o parque já havia alertado que o arco acabaria por ruir.

Ainda em 2020, ondas de uma tempestade tropical arrancaram um pedaço da base do arco, segundo o NPS.

Queda e reações

Relatos indicam que a queda pode ter ocorrido enquanto o parque estava temporariamente fechado devido à tempestade tropical Nolo, conforme reportado pela BBC com base em informações do parque. O NPS descreveu o colapso como parte da transformação contínua da costa remota e acidentada do parque, afirmando em declaração anterior: ‘Esta formação é bonita, mas temporária, e tem uma vida útil limitada’.