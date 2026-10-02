Davi Alcolumbre incluiu a PEC da escala 6×1 na sessão de 6 de outubro, dois dias após o primeiro turno das eleições, segundo a Agência Estado Publicado no CGN

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), decidiu pautar para 6 de outubro a Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a escala 6×1, informou a Agência Estado em reportagem Publicado no CGN.

Segundo a Agência Estado, a sessão marcada para 6 de outubro ocorre dois dias após o primeiro turno das eleições. A matéria descreve a proposta como uma bandeira do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva.

Cronograma citado

A decisão de pautar a matéria para 6 de outubro foi informada pela reportagem como ocorrendo dois dias após o primeiro turno das eleições.

Atribuição política

A reportagem da Agência Estado Publicado no CGN relaciona a proposta à agenda do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva, sem detalhar votações ou encaminhamentos posteriores.