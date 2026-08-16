Am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga 2026/27 treffen Arminia Bielefeld und Energie Cottbus aufeinander. Die Partie findet am Sonntag, dem 16. August, um 13:30 Uhr (deutscher Zeit) statt. Es ist ein wichtiges Duell für beide Mannschaften in der noch jungen Saison. Die Vorzeichen für dieses Spiel könnten kaum unterschiedlicher sein. Während Energie Cottbus mit einem Sieg in die Saison gestartet ist, musste sich Arminia Bielefeld zum Auftakt geschlagen geben und steht bereits unter Druck. Unsere Prognose für Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus verspricht daher eine spannende Begegnung. Erfahre, wo du das Spiel sehen kannst, wie die Prognosen unserer Experten ausfallen und mit welchen Aufstellungen beide Teams in die heutige Partie gehen dürften.



Prognose Energie Cottbus verliert nicht (Doppelte Chance)

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Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus – Der direkte Vergleich Die bisherigen Duelle zwischen Arminia Bielefeld und Energie Cottbus waren oft von Spannung geprägt. Ein Blick auf die letzten sechs Aufeinandertreffen zeigt eine knappe Bilanz. Energie Cottbus konnte drei dieser Partien für sich entscheiden, während Arminia Bielefeld zweimal als Sieger vom Platz ging und ein Spiel unentschieden endete. Diese Statistik unterstreicht, dass es in der Vergangenheit meist eng zuging. Der direkte Vergleich im Duell Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus offenbart, dass kein Team den anderen dominiert hat. Besonders interessant: Das letzte Aufeinandertreffen in Bielefeld konnten die Gäste aus Cottbus mit 2:0 für sich entscheiden. Die Statistiken zu Arminia Bielefeld gegen Energie Cottbus deuten auf eine umkämpfte Begegnung hin. Obwohl die Lausitzer in der jüngeren Vergangenheit leichte Vorteile hatten, hat die Arminia ebenfalls bewiesen, dass sie gegen diesen Gegner bestehen kann. Es wird erwartet, dass auch dieses Mal Kleinigkeiten über den Ausgang des Spiels entscheiden werden.

Arminia Bielefeld – Unter Druck nach Auftaktniederlage Nach der Auftaktniederlage gegen den Karlsruher SC steht Arminia Bielefeld im ersten Heimspiel der Saison bereits unter Druck. Im Folgenden analysieren wir die aktuelle Form der Mannschaft und ihre letzten Ergebnisse. Anschließend werfen wir einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen für Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus.

Die jüngste Form Arminia Bielefeld startete mit einer 1:2-Niederlage beim Karlsruher SC in die neue Saison der 2. Bundesliga. Dieses Ergebnis platziert das Team nach dem ersten Spieltag auf dem 14. Tabellenplatz und setzt es früh unter Druck. Die Form in der Vorbereitung war hingegen vielversprechend, mit deutlichen Siegen in den Testspielen, was das offensive Potenzial der Mannschaft unterstreicht. Nun steht das erste Heimspiel der Saison an, eine Gelegenheit, die ersten Punkte zu sammeln. In der vergangenen Spielzeit zeigten die Bielefelder zu Hause starke Leistungen, wie der 6:1-Sieg gegen Hertha BSC am letzten Spieltag beweist. Vor heimischem Publikum wird das Team darauf brennen, an diese Auftritte anzuknüpfen und einen Fehlstart in die Saison zu vermeiden. Ein großer Vorteil für die Arminia ist, dass keine verletzten Spieler zu beklagen sind, wodurch der Trainer aus dem Vollen schöpfen kann. Besonders im Fokus steht Mittelfeldspieler M. Mehlem, der nach seiner Einwechslung gegen Karlsruhe den einzigen Treffer erzielte. Seine Leistung könnte ihm einen Platz in der Startelf sichern und für wichtige Impulse in der Offensive sorgen.

Ergebnisse der letzten fünf Spiele

Mögliche Aufstellung von Arminia Bielefeld J. Kersken; H. Koudossou, M. Bauer, Maximilian Großer, T. Handwerker; J. Rochelt, S. Russo, S. Schreck, M. Wörl; Thaddäus-Monju Momuluh, J. Grodowski.

Energie Cottbus – Gelungener Start in die Saison Hier ist die Analyse zur aktuellen Situation von Energie Cottbus. Wir beleuchten die Form, die letzten Ergebnisse und die wichtigsten Spieler für das kommende Duell.

Die jüngste Form Energie Cottbus ist mit einem beeindruckenden 3:1-Heimsieg gegen Hannover 96 in die Saison gestartet. Dieser Erfolg katapultierte das Team auf den dritten Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Der gelungene Auftakt verleiht den Lausitzern reichlich Selbstvertrauen für das erste Auswärtsspiel der Saison. Besonders im Fokus stand Tolcay Ciğerci, der mit einem Doppelpack zum Matchwinner avancierte. Auch der eingewechselte J. Butler konnte sich in die Torschützenliste eintragen und unterstrich die Offensivkraft der Mannschaft. Mit drei erzielten Toren im ersten Spiel hat der Angriff bereits seine Gefährlichkeit bewiesen. Obwohl die Vorbereitung mit einigen Niederlagen in Testspielen durchwachsen verlief, zählt nun die Leistung im Wettbewerb. Ein entscheidender Vorteil ist, dass keine Verletzungen gemeldet sind, wodurch der Trainer aus dem Vollen schöpfen kann. Mit diesem Schwung und einem kompletten Kader reist Cottbus als selbstbewusster Gegner nach Bielefeld.

Ergebnisse der letzten fünf Spiele

Mögliche Aufstellung von Energie Cottbus M. Lotka; H. Rorig, K. Manu, Axel Borgmann, C. Kinsombi; L. Erlein, L. Bittencourt; Jannis Boziaris, L. Michelbrink, Tolcay Ciğerci; E. Engelhardt.

Statistiken zu Arminia Bielefeld gegen Energie Cottbus In den letzten sechs direkten Duellen fielen im Schnitt 3,33 Tore, was auf unterhaltsame Partien hindeutet.

In vier dieser sechs Aufeinandertreffen konnten beide Mannschaften mindestens ein Tor erzielen.

Energie Cottbus hat im ersten Saisonspiel drei Tore geschossen und damit seine Offensivstärke unter Beweis gestellt.

Arminia Bielefeld: M. Mehlem erzielte als Joker im ersten Spiel in nur 26 Minuten den einzigen Treffer seines Teams.

Energie Cottbus: Tolcay Ciğerci war mit seinem Doppelpack der entscheidende Mann beim Auftaktsieg seiner Mannschaft.

Prognose für Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus – Gäste bleiben ungeschlagen? Energie Cottbus reist nach dem fulminanten 3:1-Auftaktsieg mit breiter Brust an. Da auch Bielefeld zu Hause dringend punkten muss, ist eine offensive Partie zu erwarten, bei der es Tore in beiden Halbzeiten geben könnte. Die Gäste aus der Lausitz zeigten sich zum Saisonstart in starker Verfassung, angeführt von Doppelpacker Tolcay Ciğerci. Es ist daher gut möglich, dass Energie Cottbus zur Halbzeit mindestens ein Unentschieden hält und nicht in Rückstand gerät. Angesichts des Heimdrucks für Bielefeld und des Selbstvertrauens der Cottbusser scheint ein Punktgewinn für die Gäste wahrscheinlich. Unsere Hauptwette ist daher, dass Energie Cottbus das Spiel nicht verliert, abgesichert durch die „Doppelte Chance”. Alle genannten Wetten kannst du natürlich auch mobil durch die Sportwetten App des jeweiligen Buchmachers über dein Smartphone abgeben. Arminia Bielefeld x Energie Cottbus Wetten Prognosen Beste Quote In beiden Halbzeiten fallen Tore 1.62

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Energie Cottbus verliert nicht zur Halbzeit (Doppelte Chance) 1.57

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Die genannten Quoten wurden während der Erstellung dieser Prognose erfasst und können sich ändern. Aktuelle Informationen findest du immer direkt beim Wettanbieter.

Die besten Wettmärkte für Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus Hier findest du weitere empfohlene Wetten für das Duell Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus. 🔥 Doppelte Chance & Gesamtzahl der Tore: 12 und +2.5 – 1.67 bei Interwetten Beide Mannschaften bevorzugen einen offensiven Spielstil. Da Bielefeld zu Hause den ersten Sieg anstrebt und Cottbus selbstbewusst auftritt, verspricht die Begegnung viele Tore und eine spannende Entwicklung. 🔥 Tore 1. Halbzeit: Über 1.5 – 2.20 bei Neo.bet Besonders in der Anfangsphase ist mit hohem Tempo zu rechnen. Die Arminia wird früh Druck machen, während die Gäste ihre Konterstärke ausspielen könnten. Daher ist ein torreicher erster Durchgang sehr wahrscheinlich.

Wo läuft Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus? Hier zeigen wir dir, wo Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus live läuft: Die Partie zwischen Arminia Bielefeld und Energie Cottbus wird am Sonntag ab 13:30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga übertragen. Im Livestream ist das Zweitliga-Duell über WOW und Sky Go sowie über Sky Sport via Prime Video zu sehen.

Das Spiel Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus im Überblick Hier die wichtigsten Infos zum Spiel: Spiel: Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus

Wettbewerb: 2. Bundesliga 2026/27

Datum: 16.08.2026

Anstoß: 13:30 Uhr (deutscher Zeit) Haben dir unsere Wett-Analysen gefallen? Teile sie mit deinen Freunden und entdecke weitere Sportwetten-Tipps auf unserer Seite.