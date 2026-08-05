Arsenal x Betis: onde assistir, horário e escalações

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O Arsenal enfrenta o Real Betis nesta quarta-feira, 5, às 15h30 (horário de Brasília), na Dublin Arena, na Irlanda. O amistoso internacional integra a preparação dos dois clubes para a temporada europeia de 2026/27 e marca o primeiro encontro entre as duas equipes na história.
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Campeão da última edição da Premier League, o Arsenal chega embalado pela vitória por 4 a 1 sobre o Girona. Mikel Arteta, porém, ainda trabalha com um elenco incompleto: David Raya, Martin Ødegaard, Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Noni Madueke e Eberechi Eze estão entre os jogadores que tiveram retorno adiado após a Copa do Mundo. Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli podem ganhar os primeiros minutos da pré-temporada.
O Betis está mais adiantado na preparação. A equipe de Manuel Pellegrini já disputou cinco amistosos e venceu quatro deles, incluindo compromissos contra Lyon e Almería. A tendência é que nomes experientes como Isco, Pablo Fornals, Héctor Bellerín e Cucho Hernández sejam utilizados. Antony também está à disposição, mas vem sendo tratado com cautela pelo departamento médico depois de sofrer com problemas físicos na temporada passada.
Arsenal e Real Betis se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 15h30 (horário de Brasília), na Dublin Arena, na Irlanda, em amistoso preparatório para a temporada 2026/27. A partida terá transmissão exclusiva do Sportynet no Youtube.
Arsenal: Kepa; Cristhian Mosquera, Marli Salmon, Piero Hincapié e Riccardo Calafiori; Ethan Nwaneri, Myles Lewis-Skelly e Kai Havertz; Max Dowman, Gabriel Jesus e Christos Tzolis. Técnico: Mikel Arteta.
Real Betis: Fran González; Héctor Bellerín, Natan, Valentín Gómez e Junior Firpo; Marc Roca e Marc Bernal; Antony, Isco e Pablo Fornals; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.
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