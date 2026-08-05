💚 O Sicredi acredita no comércio que movimenta Ubiratã! 💚

Quando fortalecemos o comércio local, fortalecemos toda a nossa comunidade. Por isso, o Sicredi é um dos apoiadores da campanha Dupla Sorte do Comércio de Ubiratã, que vai distribuir R$ 150 mil em prêmios!

🛍️ Compre nas empresas participantes, peça seu cupom, participe dos sorteios e prestigie quem faz a economia da nossa cidade crescer todos os dias.

🍀 Valorize o comércio local. Sua compra pode valer muitos prêmios!

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