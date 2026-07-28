As máquinas de US$ 400 milhões da ASML que estão revolucionando a produção de chips de IA e mudando o mercado global de tecnologia

A tecnologia de ponta por trás das impressoras de chips da ASML que custam US$ 400 milhões e definem o futuro da inteligência artificial global

O mercado de tecnologia vive uma corrida frenética para desenvolver processadores cada vez mais potentes. No centro dessa disputa, as impressoras de chips da ASML surgem como o componente mais valioso e estratégico da indústria atual.

Esses equipamentos colossais são responsáveis por gravar os circuitos microscópicos que permitem o funcionamento da inteligência artificial. Sem essas máquinas, a inovação tecnológica que vemos hoje seria tecnicamente impossível de alcançar.

Conforme informações divulgadas sobre o setor, a empresa holandesa enfrenta atualmente pressões geopolíticas e novos concorrentes, enquanto tenta manter sua liderança absoluta no fornecimento dessas ferramentas vitais para o mundo, conforme reportado em dados de mercado.

O papel fundamental das máquinas DUV e EUV

A ASML domina o mercado com duas tecnologias principais, a litografia de ultravioleta profundo, conhecida como DUV, e a de ultravioleta extremo, chamada de EUV. Esses nomes referem-se ao comprimento de onda da luz utilizada para gravar os circuitos em pastilhas de silício.

No segmento DUV, onde cada equipamento custa cerca de US$ 60 milhões, a empresa detém uma fatia superior a 80% do mercado global. Essas máquinas são essenciais para a fabricação de chips voltados à eletrônica de consumo e industrial.

O monopólio das máquinas EUV de ponta

Quando falamos de chips de IA de última geração, a ASML detém um monopólio real com suas ferramentas EUV. Cada unidade padrão custa cerca de US$ 200 milhões, sendo indispensável para a produção dos processadores mais modernos do mercado.

Embora rivais nos Estados Unidos e na China tentem desenvolver alternativas, a precisão da tecnologia holandesa permanece inigualável. O comprimento de onda da EUV é de apenas 13,5 nanômetros, uma escala tão minúscula que torna um fio de cabelo humano gigante, já que ele possui entre 80 mil e 100 mil nanômetros.

O futuro com as máquinas High NA

Fabricantes de peso, como a Intel, já estão testando as novas ferramentas EUV chamadas de High NA. Essas máquinas representam o próximo salto tecnológico, custando entre US$ 350 milhões e US$ 400 milhões cada uma.

A meta é produzir chips com características ainda menores nos próximos cinco anos. Até o momento, a produção dessas máquinas é extremamente limitada, sendo consideradas artigos de luxo industrial para o desenvolvimento da inteligência artificial.

A engenharia por trás das impressoras de chips

Uma máquina EUV padrão, utilizada para fabricar os chips da Nvidia, possui o tamanho de um ônibus escolar e pesa 150 toneladas. O sistema utiliza uma combinação complexa de lasers, espelhos e ímãs para gravar padrões na velocidade da luz.

Esses equipamentos traçam camadas de circuitos com precisão absoluta sobre as pastilhas de silício. Cada pastilha pode conter cerca de uma centena de chips de IA, consolidando a ASML como a peça-chave do boom tecnológico que atravessamos.

Perguntas frequentes sobre a ASML

O que são as impressoras de chips da ASML? São máquinas de litografia que utilizam luz para gravar circuitos microscópicos em pastilhas de silício, essenciais para criar chips de IA.

Por que a ASML é tão importante? Ela detém o monopólio da tecnologia EUV, a única capaz de fabricar os chips mais avançados do mundo para inteligência artificial.

Quanto custa uma máquina da ASML? Os preços variam de US$ 60 milhões nos modelos DUV até US$ 400 milhões nas novas máquinas High NA de última geração.

Quais são os desafios atuais da empresa? A ASML enfrenta pressões de exportação dos Estados Unidos para a China e o surgimento de novos concorrentes tentando replicar sua tecnologia.

Qual a precisão dessas máquinas? Elas trabalham com um comprimento de onda de 13,5 nanômetros, permitindo gravar circuitos extremamente densos em um espaço minúsculo.