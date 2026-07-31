Sonda japonesa realiza o sobrevoo mais próximo da história em asteroide e abre novas portas para a defesa planetária da Terra

A exploração espacial alcançou um marco histórico com a sonda japonesa Hayabusa2, que realizou o sobrevoo mais próximo de um asteroide já registrado pela ciência.

A exploração do espaço profundo acaba de ganhar um novo capítulo impressionante. Uma sonda do tamanho de uma geladeira conseguiu se aproximar de um asteroide com uma precisão que, até pouco tempo atrás, parecia impossível para a engenharia aeroespacial.

O feito foi realizado pela sonda Hayabusa2, que sobrevoou o asteroide Torifune no dia 5 de julho. A manobra não foi apenas um teste de navegação, mas uma demonstração fundamental de como podemos proteger o nosso planeta no futuro.

Conforme informação divulgada pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a Jaxa, esta missão representa um avanço sem precedentes para a segurança global contra rochas espaciais que possam oferecer riscos à Terra.

Como a sonda atingiu a marca recorde

A precisão necessária para realizar este sobrevoo é comparável a acertar um alvo minúsculo a uma distância imensa. Viajando a uma velocidade superior a 18.000 quilômetros por hora, a sonda Hayabusa2 manteve um controle rigoroso sobre sua trajetória.

Segundo os dados oficiais da Jaxa, o equipamento chegou a apenas 400 metros da superfície do asteroide Torifune. Em relação ao centro da rocha espacial, a distância registrada foi de apenas 744 metros, um recorde absoluto para missões deste tipo.

O papel do sobrevoo na defesa planetária

O objetivo central de chegar tão perto de um corpo celeste não é apenas tirar fotos ou coletar dados geológicos. A missão Hayabusa2 provou que temos a capacidade técnica necessária para realizar manobras complexas de desvio de asteroides.

Ao demonstrar que uma sonda pode se aproximar tanto de um asteroide, os cientistas validam sistemas de navegação que seriam usados caso uma rocha espacial potencialmente perigosa fosse detectada em rota de colisão com o nosso planeta.

Por que o tamanho da sonda importa

Muitos se perguntam como uma sonda do tamanho de uma geladeira pode realizar um trabalho tão grandioso. A resposta está na miniaturização de componentes e na alta eficiência do sistema de propulsão desenvolvido pelos engenheiros japoneses.

Essa tecnologia de baixo custo e alta precisão permite que agências espaciais enviem mais missões ao espaço, aumentando as chances de monitoramento constante de objetos próximos à Terra que ainda não conhecemos em detalhes.

Perguntas frequentes sobre a missão

Qual foi a distância mínima atingida pela sonda? A Hayabusa2 chegou a 400 metros da superfície do asteroide.

Qual a velocidade da sonda durante o sobrevoo? A sonda se deslocava a uma velocidade superior a 18.000 quilômetros por hora.

Qual o objetivo de chegar tão perto? Testar capacidades de desvio para proteger a Terra de potenciais rochas espaciais perigosas.

Quem foi o responsável pela missão? A missão foi conduzida pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a Jaxa.

O que este recorde significa para a ciência? Ele prova que a tecnologia atual permite manobras de alta precisão essenciais para a defesa planetária.