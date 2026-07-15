As pautas que vão decidir a eleição, segundo diretor do Paraná Pesquisas

A decisão que proibiu o senador Flávio Bolsonaro de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro por 90 dias pode reforçar a narrativa de perseguição judicial que deve ser explorada durante a campanha, mas seu efeito eleitoral ainda dependerá da resposta dos eleitores. A avaliação é do diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal.

Segundo Hidalgo, a estratégia tem potencial para se tornar uma das principais bandeiras da pré-campanha. “A causa da perseguição é uma coisa que eu não tenho dúvida que o Flávio vai tentar usar nessa campanha”, afirmou. “Se vai ter adesão, não vai ter adesão, a gente vai ver nas próximas pesquisas.”

Essa narrativa ainda mobiliza o eleitor?

Para o diretor do Paraná Pesquisas, episódios como esse ajudam a manter o pré-candidato em evidência e alimentam sua presença nas redes sociais, mas isso não significa, necessariamente, que tenham força para alterar o resultado da disputa.

“A notícia faz com que ele fique nas redes, que ele tenha assunto para estar na rede”, afirmou Hidalgo. Apesar disso, ele ponderou que o debate em torno da perseguição judicial não será o principal fator de decisão do eleitor.

O que mostram as pesquisas neste momento?

Ao comentar o cenário eleitoral, Hidalgo afirmou que os levantamentos mais recentes indicam uma disputa equilibrada.

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“Nós temos uma eleição, pelas pesquisas publicadas esta semana, muito equilibrada”, disse. Segundo ele, os cenários divulgados apontam equilíbrio entre Lula e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno, dentro da margem de erro.

Quais temas devem decidir a eleição?

Na avaliação de Hidalgo, a disputa presidencial será definida por questões diretamente relacionadas ao dia a dia da população, e não pelo embate político em torno do Judiciário.

“Não tenho dúvida que essa não é uma pauta que vai decidir a eleição”, afirmou, ao se referir ao discurso de perseguição.

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Para o diretor do Paraná Pesquisas, os temas que terão maior peso na escolha do eleitor são outros. “A pauta que vai decidir a eleição lá na frente, eu não tenho dúvida que vai ser economia, o bolso do eleitor, segurança e saúde pública. Esse é o grande problema hoje dos brasileiros”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.