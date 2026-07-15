PM recolhe motocicleta após flagrar condutor sem habilitação em Palotina

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Redação
Atualizado em
Um motociclista foi autuado durante uma abordagem de trânsito realizada pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (14), em Palotina.
Durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir.
Diante da irregularidade, foram lavrados os autos de infração previstos no Código de Trânsito Brasileiro. A motocicleta também foi recolhida ao pátio da Polícia Militar para as providências administrativas.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track