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PM recolhe motocicleta após flagrar condutor sem habilitação em Palotina

PM recolhe motocicleta após flagrar condutor sem habilitação em Palotina

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PM recolhe motocicleta após flagrar condutor sem habilitação em Palotina
PM recolhe motocicleta após flagrar condutor sem habilitação em Palotina

Por Redação

Atualizado em

Um motociclista foi autuado durante uma abordagem de trânsito realizada pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (14), em Palotina.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir.

Diante da irregularidade, foram lavrados os autos de infração previstos no Código de Trânsito Brasileiro. A motocicleta também foi recolhida ao pátio da Polícia Militar para as providências administrativas.

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