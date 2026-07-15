PM recolhe motocicleta após flagrar condutor sem habilitação em Palotina

Um motociclista foi autuado durante uma abordagem de trânsito realizada pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (14), em Palotina.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir.

Diante da irregularidade, foram lavrados os autos de infração previstos no Código de Trânsito Brasileiro. A motocicleta também foi recolhida ao pátio da Polícia Militar para as providências administrativas.