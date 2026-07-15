Atacante com renome internacional foi oferecido ao Vasco, segundo canal

O Vasco analisa a possibilidade de contratar um atacante renomado que atualmente joga na Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos. O atleta, que já teve destaque no futebol europeu, foi oferecido ao clube e está sob avaliação da diretoria.

A informação surgiu no canal Atenção Vascaínos, mas o nome do jogador ainda não foi revelado. Internamente, o Vasco já discute a possibilidade, e o novo técnico Pedro Emanuel participará dessa análise. O treinador português dará seu parecer sobre a necessidade do reforço e o perfil do jogador antes de qualquer avanço.

Por enquanto, não há negociações em curso ou propostas oficiais. O clube avalia aspectos técnicos e financeiros para decidir se prosseguirá com o interesse. A diretoria permanece atenta ao mercado em busca de reforços para fortalecer o elenco em outras posições também.

O Vasco aguarda uma definição sobre a viabilidade da contratação e a expectativa é alta quanto à identidade do atleta, que possui uma carreira consolidada fora do Brasil.

O portal Canal Vasco repercutiu a informação.

Vários nomes estão sendo oferecidos ao Vasco e isso é normal quando chega o mês de julho, visto que o mercado de transferências está próximo de se abrir.

Segundo o site Transfermarkt, especializado em transferências, o período para negociações no futebol brasileiro começará oficialmente em 20 de julho e irá até 11 de setembro.