Atendimento na UPA Brasília termina com homem conduzido à Central de Flagrantes

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Por Redação
Atualizado em
Um homem de 30 anos foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes na madrugada desta terça-feira (28), após uma ocorrência de violência doméstica em Cascavel.
Equipes da Guarda Municipal foram acionadas para comparecer à UPA Brasília, onde uma mulher recebia atendimento médico acompanhada do marido. Durante o atendimento, os profissionais da unidade identificaram indícios de que ela teria sido vítima de agressão.
Diante da situação, a Guarda Municipal conduziu o homem à Delegacia de Polícia Civil. O casal é morador do Bairro São Cristóvão.
O suspeito será ouvido pela autoridade policial, que dará sequência aos procedimentos cabíveis para apurar o caso.
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