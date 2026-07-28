Atendimento na UPA Brasília termina com homem conduzido à Central de Flagrantes

Um homem de 30 anos foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes na madrugada desta terça-feira (28), após uma ocorrência de violência doméstica em Cascavel.

Equipes da Guarda Municipal foram acionadas para comparecer à UPA Brasília, onde uma mulher recebia atendimento médico acompanhada do marido. Durante o atendimento, os profissionais da unidade identificaram indícios de que ela teria sido vítima de agressão.

Diante da situação, a Guarda Municipal conduziu o homem à Delegacia de Polícia Civil. O casal é morador do Bairro São Cristóvão.

O suspeito será ouvido pela autoridade policial, que dará sequência aos procedimentos cabíveis para apurar o caso.