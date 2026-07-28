Homem é preso ao furtar peças de parquinho infantil em Cascavel

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (27) suspeito de furtar e danificar equipamentos de um parque infantil na Praça da Rua Alegrete, no Bairro Canadá, em Cascavel.

Durante patrulhamento preventivo, por volta das 22h30, equipes da Guarda Municipal flagraram o suspeito desmontando os brinquedos. Ao lado dele estava uma bicicleta verde, utilizada para transportar as peças retiradas do parquinho.

Segundo a corporação, ainda pela manhã moradores já haviam denunciado que um homem em situação de rua estava retirando partes dos brinquedos há vários dias. Na ocasião, ele conseguiu fugir antes da chegada da equipe.

Reconhecido por moradores da região, o suspeito foi detido e encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes. Parte das peças foi recuperada no local. A Prefeitura deverá avaliar os danos e providenciar os reparos necessários no parque infantil.