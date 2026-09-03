Atlético-MG resgata declaração de Kaio Jorge e provoca Cruzeiro após classificação na Copa do Brasil

Atlético-MG provoca o Cruzeiro após classificação na Copa do Brasil com memes e resgate de declaração polêmica de Kaio Jorge nas redes sociais

A rivalidade mineira ganhou um novo capítulo após a classificação do Atlético-MG para a semifinal da Copa do Brasil. O clube alvinegro, que venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na última terça-feira, aproveitou o momento para alfinetar o adversário com uma série de provocações publicadas em suas redes sociais.

As postagens focaram em ironizar declarações passadas e dados históricos do confronto. Conforme informação divulgada pelo ge, o clube utilizou o contexto da série The Office para dar um tom humorístico às postagens, focando especialmente em uma fala do atacante Kaio Jorge feita em maio deste ano.

Naquela ocasião, após uma vitória atleticana por 3 a 1 no Campeonato Brasileiro, o jogador celeste havia alfinetado o Galo. Agora, com a eliminação do rival na competição nacional, o Atlético-MG decidiu resgatar o episódio para provocar a torcida cruzeirense.

Provocações com mascote e estatísticas

Além da lembrança da fala de Kaio Jorge, o Atlético-MG utilizou o seu perfil oficial para publicar uma foto do mascote do Cruzeiro referente ao ano de 2023. Na legenda, o clube se referiu ao rival como Raposinha-da-pomerânia, intensificando as brincadeiras entre as torcidas.

Outro ponto abordado pelo clube alvinegro foi o histórico de confrontos entre as duas equipes. Em uma das publicações, o Atlético-MG classificou a vantagem numérica no clássico como paternidade, citando que, em 536 jogos, o Galo acumula 216 vitórias contra 176 derrotas do Cruzeiro.

Caminho na Copa do Brasil

A classificação do Atlético-MG marca uma reviravolta importante para o clube na competição, especialmente após ter sido eliminado pelo próprio Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil no ano passado. O clima de euforia na Cidade do Galo reflete a importância de avançar para a fase decisiva.

Agora, o Atlético-MG aguarda o desfecho do confronto entre Internacional e Grêmio. O vencedor deste duelo será o próximo adversário do time comandado por Artur Jorge na disputa por uma vaga na grande final do torneio, mantendo vivo o sonho do título.

Perguntas Frequentes

Qual foi a provocação feita pelo Atlético-MG ao Cruzeiro?

O clube resgatou uma fala de Kaio Jorge, utilizou memes da série The Office e chamou o mascote celeste de Raposinha-da-pomerânia.

Qual foi o placar da classificação do Atlético-MG?

O Atlético-MG venceu o confronto por 2 a 1, garantindo a classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

Por que o Atlético-MG mencionou Kaio Jorge?

O clube resgatou a fala do atacante feita em maio, quando ele alfinetou o Galo após uma derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.

Quantas vitórias o Atlético-MG diz ter no clássico?

Segundo dados publicados pelo clube, o Atlético-MG contabiliza 216 vitórias em 536 jogos disputados contra o Cruzeiro.

Quem o Atlético-MG enfrentará na semifinal?

O Galo enfrentará o vencedor do duelo entre Internacional e Grêmio, conforme apurado pelo ge.