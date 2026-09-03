Criança de 12 anos denuncia abuso sexual ocorrido no Paraná e homem é preso em flagrante pela Polícia Civil

Um caso de estupro de vulnerável chocou o município de Assaí, no norte do Paraná, nesta terça-feira (1º). Uma criança de 12 anos procurou a equipe pedagógica de sua escola para relatar que foi vítima de abusos sexuais durante a madrugada.

A denúncia, feita diretamente no ambiente escolar, deu início imediato a uma mobilização da rede de proteção. Conforme informação divulgada pela Banda B, a escola acionou o Conselho Tutelar local, que comunicou o ocorrido à Polícia Civil do Paraná (PCPR).

A partir do relato, as autoridades iniciaram diligências rápidas para localizar o suspeito. O trabalho conjunto das equipes de segurança permitiu identificar o paradeiro do homem, que estava escondido em uma residência situada na zona rural da cidade.

Prisão em flagrante e encaminhamento ao sistema prisional

O delegado da PCPR, Felipe Akio, confirmou que as equipes policiais encontraram o suspeito em sua residência após as investigações iniciais. O homem foi preso em flagrante no momento da abordagem Polícia.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido para os procedimentos de polícia judiciária. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça para responder pela acusação de estupro de vulnerável.

Detalhes sobre a investigação do caso

Até o momento, a Polícia Civil não divulgou informações sobre qual seria a relação entre o suspeito e a criança. O sigilo sobre a identidade das partes envolvidas é mantido para preservar a integridade da vítima, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O caso segue sob investigação para apurar todas as circunstâncias do crime. A rede de proteção à criança e ao adolescente em Assaí continua acompanhando o suporte necessário à vítima após a denúncia realizada na unidade escolar.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Como o crime foi descoberto? A criança denunciou o abuso diretamente à equipe pedagógica da escola onde estuda.

O que a escola fez após o relato? A equipe pedagógica acionou o Conselho Tutelar, que notificou a Polícia Civil do Paraná.

Onde o suspeito foi encontrado? O homem foi localizado e preso pela Polícia Civil em uma residência na zona rural de Assaí.

Qual a relação entre o suspeito e a vítima? A Polícia Civil não informou qual era o grau de parentesco ou vínculo entre o homem e a criança.

Qual a situação atual do suspeito? Após a prisão em flagrante e os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.