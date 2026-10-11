Ato pela reeleição de Lula reúne milhares na Avenida Paulista em grande manifestação democrática

A Avenida Paulista foi palco de uma expressiva mobilização neste domingo, onde milhares de apoiadores se reuniram em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O evento, identificado como Marcha Pela Democracia, ocupou a maior parte da via em São Paulo. A organização do ato contou com a participação de movimentos sociais e comunidades de fãs de artistas pop, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Além dos grupos de admiradores, marcaram presença torcidas organizadas de times de futebol, como Palmeiras e Corinthians, integrantes da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo e diversos movimentos estudantis que buscam reforçar a campanha eleitoral.

O cenário político e a votação da escala 6×1

Em entrevista realizada antes do início da manifestação, o presidente destacou que a semana que se inicia será decisiva para o pleito. O foco principal está na votação do Senado sobre o fim da escala 6×1, prevista para ocorrer na próxima quarta-feira, dia 14.

Lula questionou a postura do partido adversário, o PL, sobre a jornada de trabalho. O candidato desafiou a oposição a demonstrar se pretende manter o atual regime de trabalho ou apoiar o descanso de dois dias para os trabalhadores brasileiros.

Críticas ao tesouraço e Proposta para segurança

Durante o discurso, o petista voltou a criticar o projeto de corte de gastos Proposta pelo adversário, Flávio Bolsonaro, apelidado de tesouraço.

Outro ponto central foi a PEC da Segurança Pública. Lula defendeu que a criação de um Ministério da Segurança Pública permitirá uma intervenção mais direta do governo federal no combate à criminalidade, visando garantir proteção aos territórios e prisão aos criminosos.

Relembrando a gestão da pandemia e metas educacionais

Em cima do carro de som posicionado em frente ao MASP, o candidato relembrou a administração anterior de Jair Bolsonaro. Ele criticou a gestão da pandemia de covid-19 e a postura do ex-presidente perante a crise sanitária e a ciência.

Na área da educação, Lula ressaltou o crescimento do número de brasileiros com diploma Universitária desde 2003. O petista afirmou que o objetivo é elevar significativamente essa marca, apostando em uma revolução tecnológica e educacional.

Mobilização nacional e combate à abstenção

O candidato também apelou para que os eleitores compareçam às urnas, citando a alta abstenção de 21,08% no primeiro turno. Ele pediu empenho especial aos eleitores acima dos 70 anos para participarem da escolha do próximo governo.

Manifestações de apoio ocorreram simultaneamente em diversos estados, incluindo Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Goiás e Distrito Federal, demonstrando a capilaridade da campanha petista em diferentes regiões do Brasil.

Perguntas Frequentes

Qual foi o principal objetivo do ato na Avenida Paulista? O evento foi uma manifestação em apoio à reeleição de Lula, organizada por movimentos sociais e diversos grupos da sociedade civil.

Quais times de futebol participaram da manifestação? Torcidas organizadas de clubes como Palmeiras e Corinthians estiveram presentes no ato em São Paulo.

O que Lula disse sobre a escala 6×1? O candidato afirmou que a votação no Senado sobre o fim dessa escala será um teste para a oposição, questionando se votarão a favor ou contra o descanso dos trabalhadores.

O que é o tesouraço mencionado pelo candidato? É o nome dado por Lula aos cortes de gastos propostos pelo candidato Flávio Bolsonaro, que ele alega poder atingir os direitos da população mais carente.

Como o governo pretende atuar na segurança pública? Através da PEC da Segurança Pública, que visa criar um ministério específico para que o governo federal tenha maior poder de intervenção no combate ao crime.