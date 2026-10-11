Homem é preso em Vitorino (PR) suspeito de estuprar a filha de 4 anos

Menina recebeu atendimento em UPA de São Lourenço do Oeste (SC); Polícia Civil investiga com Conselho Tutelar e perícia

Um homem foi preso em Flagrantes na noite de sábado (10) em Vitorino, no sudoeste do Paraná, suspeito de estuprar a própria filha, de 4 anos, após denúncia feita pela mãe da criança.

A menina recebeu atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, com indícios de violência sexual.

Prisão

Segundo a Polícia Militar, há Suspeito de que o crime tenha ocorrido na residência do pai, no bairro Araucária Park, enquanto a criança estava sob os cuidados dele. Policiais militares de Santa Catarina comunicaram o caso às equipes do Paraná, que foram até a casa do suspeito.

Ao chegarem, as equipes encontraram o imóvel com as luzes apagadas e, como ninguém respondeu aos chamados, entraram e localizaram o homem, que foi detido em Flagrantes. Ele foi levado à 12ª Central Regional de Flagrantes de Pato Branco e apresentado à Polícia Civil.

Investigação e acompanhamento

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A criança recebeu atendimento médico especializado e foi encaminhada para a realização de exames periciais pela Polícia Científica. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

A identidade do suspeito e da vítima não foi divulgada para não expor a menina. Não foram informadas atualizações sobre o estado de saúde da criança.