Austrália recebe primeiras estrelas Michelin; 11 Restaurants em South Australia são premiados

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Austrália recebeu suas primeiras estrelas Michelin: 11 Restaurants localizados no estado de South Australia foram distinguidos na edição anunciada nesta quarta‑feira, segundo a BBC.
Magill Estate Restaurant, em Rosslyn Park, foi o único a receber duas estrelas. Outros dez estabelecimentos da região receberam uma estrela cada, de acordo com a lista divulgada pela publicação.
O chef e proprietário do Magill Estate, Scott Huggins, afirmou que havia "sonhado em trabalhar em Restaurants com estrela Michelin quando era jovem" e que já trabalhou em casas com estrelas na Europe e no Japão. Huggins também disse: "É uma coisa trabalhar para um (Restaurant com estrela), outra coisa é conquistar duas [estrelas]", conforme relatado pela BBC.
Segundo a emissora pública ABC, o governo de South Australia financiou visitas de inspetores em caráter sigiloso — razão apontada para que nenhum Restaurant de outras partes da Austrália tenha sido reconhecido nesta edição. A ministra do Turismo Emily Bourke defendeu o investimento em entrevista à ABC News: "Isso nos permite criar um destino turístico e nos colocar no mapa mundial", disse ela, conforme a BBC.
A expansão do Guia Michelin à Oceania começou recentemente: a publicação passou a cobrir a Nova Zelândia em julho, em um acordo que, segundo a BBC, previa pagamento de NZ$6,3m (£2,7m; $3,5m) ao longo de três anos. O guia foi criado em 1900 e introduziu o sistema de estrelas em 1926.
Na classificação do Michelin, uma estrela aponta cozinha de alta qualidade; duas estrelas, cozinha excelente que merece um desvio de rota; e três estrelas, cozinha excepcional que justifica uma viagem especial.
A edição do guia para South Australia lista ainda mais de 70 outros Restaurants da região, incluindo estabelecimentos reconhecidos com o Bib Gourmand, categoria que destaca boa comida a preços mais moderados, conforme a BBC.