Austrália recebe primeiras estrelas Michelin; 11 Restaurants em South Australia são premiados

Magill Estate, em Adelaide, ganhou duas estrelas; outros 10 receberam uma. Governo de South Australia pagou inspeções secretas, diz ABC.

Austrália recebeu suas primeiras estrelas Michelin: 11 Restaurants localizados no estado de South Australia foram distinguidos na edição anunciada nesta quarta‑feira, segundo a BBC.

Magill Estate Restaurant, em Rosslyn Park, foi o único a receber duas estrelas. Outros dez estabelecimentos da região receberam uma estrela cada, de acordo com a lista divulgada pela publicação.

Lista dos premiados

Duas estrelas : Magill Estate Restaurant, Rosslyn Park

: Magill Estate Restaurant, Rosslyn Park Uma estrela : Anvers Restaurant, Kangarilla

: Anvers Restaurant, Kangarilla Maxwell Restaurant, McLaren Vale

Botanic, Adelaide

Arkhé, Norwood

Esmay, Adelaide

Aurora at ILA, Adelaide

Hentley Farm, Seppeltsfield

LVN Restaurant at Bird in Hand, Woodside

Aptos, Stirling

Skillogalee Barrel House, Sevenhill

Declarações e contexto

O chef e proprietário do Magill Estate, Scott Huggins, afirmou que havia "sonhado em trabalhar em Restaurants com estrela Michelin quando era jovem" e que já trabalhou em casas com estrelas na Europe e no Japão. Huggins também disse: "É uma coisa trabalhar para um (Restaurant com estrela), outra coisa é conquistar duas [estrelas]", conforme relatado pela BBC.

Segundo a emissora pública ABC, o governo de South Australia financiou visitas de inspetores em caráter sigiloso — razão apontada para que nenhum Restaurant de outras partes da Austrália tenha sido reconhecido nesta edição. A ministra do Turismo Emily Bourke defendeu o investimento em entrevista à ABC News: "Isso nos permite criar um destino turístico e nos colocar no mapa mundial", disse ela, conforme a BBC.

Sobre o guia e classificações

A expansão do Guia Michelin à Oceania começou recentemente: a publicação passou a cobrir a Nova Zelândia em julho, em um acordo que, segundo a BBC, previa pagamento de NZ$6,3m (£2,7m; $3,5m) ao longo de três anos. O guia foi criado em 1900 e introduziu o sistema de estrelas em 1926.

Na classificação do Michelin, uma estrela aponta cozinha de alta qualidade; duas estrelas, cozinha excelente que merece um desvio de rota; e três estrelas, cozinha excepcional que justifica uma viagem especial.

Mais informações

A edição do guia para South Australia lista ainda mais de 70 outros Restaurants da região, incluindo estabelecimentos reconhecidos com o Bib Gourmand, categoria que destaca boa comida a preços mais moderados, conforme a BBC.