Maringá: previsão de tempo severo com chuva forte e trovoadas nesta quinta-feira

Quinta (15): tempo severo em Maringá com chuva forte e trovoadas pela manhã, tarde e noite; máximas de 26ºC e mínimas de 19ºC, segundo a Climatempo.

A previsão para Maringá (PR) nesta quinta-feira (15) indica tempo severo, com chuva forte e trovoadas durante a manhã, a tarde e a noite. As temperaturas previstas variam entre mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.

O alerta e os dados do dia foram divulgados com base nas informações da Climatempo e reportados pelo G1.

Detalhes da previsão

Manhã: chuva e trovoadas.

Tarde: chuva e trovoadas.

Noite: chuva e trovoadas.

Temperatura: mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.

Para a sexta (16), a previsão indica sol ao longo do dia, com pancadas de chuva pela manhã e à noite, conforme os mesmos dados.

Esta reportagem foi produzida automaticamente a partir de dados da Climatempo e publicada pelo G1.