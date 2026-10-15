Maringá: previsão de tempo severo com chuva forte e trovoadas nesta quinta-feira

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A previsão para Maringá (PR) nesta quinta-feira (15) indica tempo severo, com chuva forte e trovoadas durante a manhã, a tarde e a noite. As temperaturas previstas variam entre mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.
O alerta e os dados do dia foram divulgados com base nas informações da Climatempo e reportados pelo G1.
Para a sexta (16), a previsão indica sol ao longo do dia, com pancadas de chuva pela manhã e à noite, conforme os mesmos dados.
Esta reportagem foi produzida automaticamente a partir de dados da Climatempo e publicada pelo G1.