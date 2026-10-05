Autoridades da Geórgia procuram suspeito após tiroteio que matou 2 e feriu 35 em Vienna

Tiroteio durante festa de rua ligada ao homecoming em Vienna (Dooly County) deixou duas mortes, 35 feridos e mais de 50 tiros; evento não foi patrocinado pela escola.

O incidente ocorreu por volta das 01:30, horário local (05:30 GMT), durante uma festa de rua vinculada à celebração de homecoming do Dooly High School — evento que, segundo as autoridades, não foi patrocinado pela escola. Aproximadamente 1.000 pessoas estavam no local quando mais de 50 disparos foram ouvidos.

Vítimas e atendimento

Duas pessoas foram declaradas mortas no local. De acordo com a BBC, 25 dos feridos foram levados para hospitais próximos, e alguns estavam em estado crítico. As idades das vítimas variaram entre 14 e 51 anos. O coroner do condado, Brett Walls, disse à CBS News que os dois mortos eram homens de 20 e 23 anos; o Georgia Bureau of Investigations (GBI) informou que realizará autópsias em cada caso.

Resposta das autoridades

O Dooly County Sheriff’s Office já havia posicionado agentes nas extremidades da multidão esperando um grande público quando os tiros começaram. Segundo o xerife Craig Peavy, inicialmente houve relatos de fogos de artifício e depois pessoas disseram que alguém havia sido baleado. Não há informações de prisões até o momento, e as autoridades não divulgaram um possível motivo.

Investigação em andamento

Escolas e autoridades locais emitiram notas de pesar: o Dooly High School afirmou que seus pensamentos estão com as famílias enlutadas, com os feridos e com todos afetados pela tragédia, informou a BBC.