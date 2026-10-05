Autoridades da Geórgia procuram suspeito após tiroteio que matou 2 e feriu 35 em Vienna

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O incidente ocorreu por volta das 01:30, horário local (05:30 GMT), durante uma festa de rua vinculada à celebração de homecoming do Dooly High School — evento que, segundo as autoridades, não foi patrocinado pela escola. Aproximadamente 1.000 pessoas estavam no local quando mais de 50 disparos foram ouvidos.
Duas pessoas foram declaradas mortas no local. De acordo com a BBC, 25 dos feridos foram levados para hospitais próximos, e alguns estavam em estado crítico. As idades das vítimas variaram entre 14 e 51 anos. O coroner do condado, Brett Walls, disse à CBS News que os dois mortos eram homens de 20 e 23 anos; o Georgia Bureau of Investigations (GBI) informou que realizará autópsias em cada caso.
O Dooly County Sheriff’s Office já havia posicionado agentes nas extremidades da multidão esperando um grande público quando os tiros começaram. Segundo o xerife Craig Peavy, inicialmente houve relatos de fogos de artifício e depois pessoas disseram que alguém havia sido baleado. Não há informações de prisões até o momento, e as autoridades não divulgaram um possível motivo.
Escolas e autoridades locais emitiram notas de pesar: o Dooly High School afirmou que seus pensamentos estão com as famílias enlutadas, com os feridos e com todos afetados pela tragédia, informou a BBC.