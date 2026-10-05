De 37 para 714 votos: Mecabô multiplica por 19 sua votação em Ubiratã em quatro anos

Comparação entre as eleições de 2022 e 2026 mostra crescimento de quase 1.830% no município; avanço em Ubiratã foi proporcionalmente muito superior ao registrado pelo deputado eleito no conjunto do Paraná.

A eleição de Henrique Mecabô (NOVO) para a Câmara dos Deputados em 2026 ganha uma dimensão diferente quando os resultados são comparados com sua primeira candidatura ao mesmo cargo, quatro anos antes.

Em Ubiratã, a mudança foi expressiva. Mecabô havia recebido apenas 37 votos no município em 2022. Neste domingo, 4 de outubro de 2026, chegou a 714 votos. Na prática, sua votação local foi multiplicada por 19,3 vezes, crescimento de aproximadamente 1.830% entre uma eleição e outra.

O aumento registrado em Ubiratã foi muito superior ao próprio crescimento de Mecabô no Paraná. No estado, o candidato passou de 27.651 votos em 2022 para 65.706 em 2026, acréscimo de 38.055 votos e crescimento de aproximadamente 137,6%.

Participação em Ubiratã também muda de patamar

Não foi apenas o número absoluto de votos que mudou.

Em 2022, os 37 votos recebidos por Mecabô correspondiam a aproximadamente 0,26% da votação para deputado federal em Ubiratã. Em 2026, com 714 votos, sua participação chegou a 5,07% dos votos nominais válidos para o cargo.

Isso representa um avanço de 4,81 pontos percentuais em quatro anos.

A comparação ajuda a mostrar por que o resultado de 2026 chama atenção. Na eleição anterior, Mecabô tinha presença pequena no eleitorado ubiratanense. Desta vez, passou a figurar entre os cinco candidatos a deputado federal com maior número de votos no município.

Esse recorte local já foi destacado pelo Ubiratã Online após a apuração. A comparação histórica, entretanto, revela que a mudança foi ainda maior quando observada a trajetória entre as duas eleições.

Crescimento não ocorreu apenas em Ubiratã

O avanço de Mecabô aparece também em diferentes municípios do Oeste do Paraná, embora em proporções distintas.

Em Cascavel, sua principal base eleitoral, Mecabô passou de 15.359 votos em 2022 para 35.677 em 2026, crescimento de aproximadamente 132%. Na eleição deste ano, os votos de Cascavel representaram mais da metade dos 65.706 votos obtidos pelo candidato no estado.

Em Marechal Cândido Rondon, foram 753 votos em 2022 e 1.589 em 2026, avanço de aproximadamente 111%.

Já em Corbélia, Mecabô passou de 451 para 1.167 votos, crescimento próximo de 159%. Na eleição deste ano, ficou na segunda posição entre os candidatos a deputado federal no município, com 10,99% dos votos.

Em Santa Tereza do Oeste, o salto foi ainda maior: de 244 votos em 2022 para 1.125 em 2026, aumento de aproximadamente 361%. Com 14,53%, Mecabô terminou como o candidato a deputado federal mais votado na cidade neste ano.

Outro crescimento expressivo ocorreu em Cafelândia. Mecabô tinha obtido 105 votos no município em 2022 e chegou a 1.014 em 2026. A votação ficou quase dez vezes maior, com aumento aproximado de 866%. Ele terminou na segunda posição no município.

Em Toledo, a votação passou de 587 em 2022 para 1.118 votos em 2026, alta de aproximadamente 90%.

Veja a evolução em alguns municípios

Município 2022 2026 Crescimento aproximado Ubiratã 37 714 +1.830% Cafelândia 105 1.014 +866% Santa Tereza do Oeste 244 1.125 +361% Corbélia 451 1.167 +159% Cascavel 15.359 35.677 +132% Marechal Cândido Rondon 753 1.589 +111% Toledo 587 1.118 +90% Paraná 27.651 65.706 +138%

Os números revelam que, embora Cascavel continue sendo o principal centro da votação de Mecabô, o crescimento entre as duas eleições não ficou restrito à cidade.

Ubiratã apresenta um dos saltos mais expressivos

Dentro do conjunto de municípios analisados, Ubiratã apresenta uma característica particular.

Enquanto a votação estadual de Mecabô aumentou cerca de 2,4 vezes, em Ubiratã ela cresceu mais de 19 vezes.

Em termos absolutos, foram 677 votos adicionais no município entre uma eleição e outra: de 37 para 714.

Cafelândia também apresentou uma expansão acentuada, passando de 105 para 1.014 votos. Santa Tereza do Oeste saiu de 244 para 1.125.

Os resultados apontam para uma ampliação da votação de Mecabô principalmente em municípios do Oeste paranaense, região onde ele já havia apresentado seus maiores números na disputa de 2022. Naquele ano, Cascavel liderava com 15.359 votos, seguida por Curitiba, com 2.060; Marechal Cândido Rondon, com 753; Medianeira, com 703; Toledo, com 587; e Corbélia, com 451.

De 27,6 mil votos à eleição para deputado federal

Na disputa de 2022, Henrique Mecabô terminou com 27.651 votos no Paraná e não foi eleito. Cascavel respondia por 15.359 deles, ou aproximadamente 55,5% de toda a sua votação.

Quatro anos depois, o total estadual chegou a 65.706 votos, suficiente para que Mecabô conquistasse uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo NOVO. Com 100% das urnas totalizadas, o Paraná elegeu 30 deputados federais para a legislatura que terá início em fevereiro de 2027.

Cascavel continuou exercendo peso decisivo: os 35.677 votos registrados no município equivalem a aproximadamente 54,3% de toda a votação estadual de Mecabô.

Ao mesmo tempo, os números de Ubiratã, Cafelândia, Santa Tereza do Oeste, Corbélia, Marechal Cândido Rondon e outros municípios mostram que a votação também cresceu fora de sua principal base.

No caso específico de Ubiratã, a comparação talvez seja a mais clara: de 37 votos em 2022 para 714 em 2026.

Mais do que a quinta colocação obtida na eleição deste ano, o dado mostra uma mudança no tamanho da presença eleitoral do candidato no município em apenas quatro anos.