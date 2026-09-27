Avalanche no Himlung Himal: dois corpos recuperados e cerca de uma dúzia desaparecidos

Dois corpos foram encontrados após avalanche em acampamento-base no Himlung Himal; equipe Nepalese preparava a rota antes da chegada de montanhistas estrangeiros

Resgatistas recuperaram dois corpos após uma avalanche atingir o acampamento-base do Himlung Himal, na região de Manang, no Nepal, informou a BBC. Cerca de uma dúzia de pessoas ainda são consideradas desaparecidas, segundo a mesma reportagem.

O grupo era composto por nacionais Nepalese — alpinistas e membros da equipe de apoio — enviados à frente de montanhistas estrangeiros para preparar o acampamento, gerenciar a rota e fixar cordas, conforme relatou a BBC.

Resgate e condições no local

Previsões indicavam queda de neve intensa nos últimos dias ao redor do pico de 7.126 m, na fronteira com o Tibete. O mau tempo e a nevasca densa dificultaram os esforços de socorro: helicópteros e equipes de resgate inicialmente não conseguiram alcançar o local, informou a BBC.

Bibhuti Chand Thakur, da Himalaya Holidays Trekking, disse à agência AFP que ao menos oito membros de sua equipe haviam sido reportados como desaparecidos. A BBC acrescenta que o número exato de pessoas não localizadas permanece incerto.

Uma equipe de resgate formada por alpinistas experientes foi enviada de helicóptero desde Catmandu; segundo a mídia local citada pela BBC, a operação de busca deve continuar na segunda-feira devido à espessa neve e ao mau tempo.

Contexto regional

A reportagem também lembra que distritos de montanha do Nepal têm registrado chuva e neve persistentes nos últimos dias, condições que tornam a temporada perigosa para o turismo de montanha do país.

O episódio ocorre em um momento de outras tragédias na região: menos de dois meses depois de seis mortos no Broad Peak, incluindo o alpinista Nirmal Purja, e enquanto continuam os esforços de recuperação na fronteira Nepal-Tibet, onde mais de 6.000 pessoas ainda são consideradas desaparecidas e mais de 1.400 foram confirmadas mortas após um colapso glacial em agosto, segundo a BBC.