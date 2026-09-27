Brasil brilha no cenário mundial com conquistas de bronze no judô e triatlo paralímpico

O Brasil celebrou uma série de conquistas expressivas no cenário esportivo internacional, garantindo medalhas de bronze nos mundiais de judô e triatlo paralímpico.

O desempenho dos atletas brasileiros reforça o protagonismo do país em competições de elite.

As conquistas marcam um momento de destaque para o esporte paralímpico brasileiro, que segue colecionando medalhas em diferentes modalidades. Os pódios foram celebrados com entusiasmo pela delegação nacional presente nos eventos.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o Brasil encerrou sua participação com resultados consistentes, demonstrando força coletiva e individual em ambas as modalidades.

Sucesso absoluto no judô por equipes

Tanto no naipe feminino quanto no masculino, o Brasil conquistou o terceiro lugar no pódio, consolidando uma campanha sólida durante todo o torneio.

A equipe feminina, composta por Rebeca Silva, Meg Emmerich, Larissa Silva e Brenda Freitas, superou o Cazaquistão por 4 a 1. Já no masculino, após um empate de 3 a 3 contra a França, o judoca Deyverson de Souza garantiu a vitória no desempate.

Destaque no quadro geral de medalhas

Com os resultados obtidos, o Brasil fechou a competição em segundo lugar no quadro geral de medalhas. Ao todo, foram 12 pódios, sendo três ouros, cinco pratas e quatro bronzes, ficando atrás apenas da China.

A performance brasileira foi marcada pela resiliência, especialmente em confrontos diretos contra potências tradicionais do judô mundial, como a Geórgia, que levou o ouro, e as equipes de atletas neutros, que garantiram a prata.

Brilho brasileiro no triatlo paralímpico

Além do judô, o Mundial Paralímpico de Triatlo, realizado em Pontevedra, na Espanha, também foi palco de glórias brasileiras. A equipe nacional conquistou o bronze na prova de revezamento.

O time foi representado por Jéssica Ferreira, Ruiter Silva e Erica Rodrigues. Este resultado se somou à prata individual conquistada por Erica Rodrigues na classe PTS5, fechando a participação do país com dois pódios no total.

FAQ: Perguntas frequentes sobre as conquistas

Quais modalidades o Brasil conquistou bronze?

O Brasil conquistou medalhas de bronze nas modalidades de judô, nas categorias por equipes feminina e masculina, e no triatlo, na prova de revezamento.

Quem foram os destaques do judô?

Destaques incluem Rebeca Silva, Meg Emmerich, Larissa Silva, Brenda Freitas, Deyverson de Souza, Arthur Silva, Denis Rosa, Felipe Amorim e Thiego Marques.

Como ficou o quadro de medalhas do judô?

O Brasil encerrou em segundo lugar geral com 12 pódios, sendo três ouros, cinco pratas e quatro bronzes. A China liderou com quatro ouros.

Quem representou o Brasil no triatlo?

A equipe de revezamento contou com Jéssica Ferreira (PTWC), Ruiter Silva (PTS5) e Erica Rodrigues (PTS5).

Onde aconteceram as competições de triatlo?

O Mundial Paralímpico de Triatlo foi realizado em Pontevedra, na Espanha.